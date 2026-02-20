Gaza : Trump et Infantino annoncent un investissement dans le football

La paix, sur fond de football ? C’est visiblement le souhaite de Donald Trump et de Gianni Infantino, le patron de la Fédération Internationale de Football (FIFA). En effet, les deux hommes ont annoncé qu’un fonds de 75 millions de dollars allait être alloué à la reconstruction du football dans la bande de Gaza.

Cette annonce a été effectuée à l’occasion de la toute première réunion du Conseil de la Paix souhaité par les américains. Un projet d’envergure auquel participent quelques pays, sous l’impulsion des États-Unis. L’objectif du Conseil de la Paix ? Proposer une alternative aux actions menées par l’ONU.

75 millions de dollars, pour le football en Palestine

Ce projet sera co-financé par la FIFA, comme annoncé par Infantino lui-même, casquette “USA45-47” vissée sur la tête. Plus spécifiquement, cette somme sera allouée à la construction de 50 mini-terrains appelés FIFA Arena. Ceux-ci seront installés proches des écoles et zones d’habitation afin de permettre aux personnes concernées de pouvoir jouer au football.

En outre, une nouvelle académie de football verra le jour dans lans bande de Gazea ainsi qu’un stade de 20 000 places, qui servira de stade à l’équipe nationale. Le projet, dès lors qu’il sera lancé, prendra trois ans. Aucune date de lancement n’a été cependant annoncée, les conditions de sécurité n’étant pas réunies.

Trump et Infantino, plus proches que jamais

Cette annonce rappelle la proximité entre la FIFA, Gianni Infantino et le président Trump. Les deux hommes se sont rencontrés plusieurs fois et affichent une vraie complicité. Celle-ci a par ailleurs éclaté aux yeux du monde, lorsque le président de la FIFA a remis au président Trump le “Prix de la Paix”, quelques jours après que celui-ci ait été débouté par le Nobel. Une scène qui avait alors suscité énormément de critiques, notamment sur les réseaux sociaux, beaucoup estimant que la place d’Infantino n’était pas le devant de la scène politique ou diplomatique.