Guerre en Ukraine : Elon Musk bloque la Russie après le détournement de Starlink

Depuis le début du conflit russo-ukrainien en février 2022, les drones sont devenus une composante essentielle de l’arsenal de Moscou. Qu’il s’agisse des Shahed iraniens ou des munitions rôdeuses de fabrication locale, ces engins ont permis aux forces russes de frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes à moindre coût, contournant partiellement les défenses antiaériennes de Kyiv. Cette dépendance croissante aux drones a poussé la Russie à chercher des moyens d’étendre leur portée et leur précision, quitte à exploiter des technologies occidentales de manière détournée.

SpaceX réagit après des centaines de frappes de drones russes équipés de Starlink

Elon Musk a annoncé dimanche 1ᵉʳ février que les mesures prises par SpaceX pour empêcher l’utilisation non autorisée de Starlink par la Russie semblaient avoir porté leurs fruits. « Il semble que les mesures que nous avons prises pour arrêter l’utilisation non autorisée de Starlink par la Russie aient fonctionné. Faites-nous savoir si davantage doit être fait », a écrit le patron de SpaceX sur X.

Cette réaction intervient après que l’Ukraine a découvert des terminaux Starlink montés sur plusieurs types de drones russes. Le ministre ukrainien de la Défense Mykhailo Fedorov a révélé que son équipe avait contacté SpaceX dans les heures suivant la détection de ces engins au-dessus des villes ukrainiennes. Il a salué la réponse rapide de la présidente de SpaceX Gwynne Shotwell et d’Elon Musk personnellement.

Publicité

Selon un blogueur militaire ukrainien, des centaines de cas d’attaques menées par des drones russes équipés de Starlink ont été recensés. La difficulté majeure réside dans l’impossibilité de neutraliser ces systèmes par la guerre électronique, contrairement aux moyens de communication traditionnels. L’Institute for the Study of War (ISW) a confirmé que les forces russes exploitaient cette technologie pour porter la portée de leurs drones d’attaque BM-35 jusqu’à 500 kilomètres, menaçant ainsi les arrières ukrainiens.

L’Ukraine développe un système d’autorisation pour les terminaux Starlink sur son territoire

La constellation Starlink, composée de milliers de satellites en orbite basse à environ 550 km de la Terre, offre une connexion internet à faible latence prisée par l’armée ukrainienne pour ses communications sur le front. Elon Musk avait activé ce service dès les premiers jours du conflit, une décision qualifiée de cruciale pour la résilience du pays par le ministre Fedorov.

SpaceX a toujours maintenu qu’elle ne vendait pas et n’expédiait pas de terminaux vers la Russie, affirmant ne mener aucune activité commerciale avec le gouvernement russe ou son armée. Moscou aurait acquis ces équipements via des pays tiers, contournant ainsi les sanctions internationales. Des rapports de l’ISW indiquent que l’utilisation de Starlink sur des drones Shahed à longue portée remonterait à septembre 2024, avant de s’étendre aux drones Molniya en décembre 2025.

Le ministre Fedorov a annoncé que l’Ukraine travaillait désormais avec SpaceX pour mettre en place un système permettant uniquement aux terminaux autorisés de fonctionner sur le territoire ukrainien. « Les technologies occidentales doivent continuer à aider le monde démocratique et à protéger les civils, et non être utilisées pour le terrorisme et la destruction de villes paisibles », a-t-il déclaré. Cette collaboration montre la complexité d’une technologie devenue indispensable pour Kyiv, mais que Moscou tente d’exploiter à son avantage.