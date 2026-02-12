Hommage éternel : Anthony Joshua se tatoue les noms de ses deux amis tués dans le crash de Lagos

Le champion britannique de boxe poids lourds Anthony Joshua a choisi de marquer à jamais dans sa chair la mémoire de Sina Ghami et Latif « Latz » Ayodele, ses deux proches collaborateurs décédés dans un violent accident de la route survenu fin décembre au Nigeria. En se rendant dans un salon de tatouage londonien, l’ancien double champion du monde a transformé son deuil en un symbole permanent, gravé sur son biceps droit. Ce geste, révélé par le studio Fulham Tattoo sur les réseaux sociaux, témoigne de la profondeur du lien qui unissait le boxeur à ces deux hommes qui l’accompagnaient depuis des années dans sa carrière sportive. Au-delà du tatouage, Joshua s’est engagé à soutenir durablement les familles de ses amis disparus, une promesse qui redéfinit les priorités d’un athlète dont l’avenir sur le ring demeure incertain.

Anthony Joshua immortalise Sina Ghami et Latif Ayodele sur sa peau à Londres

Quelques semaines après avoir perdu deux de ses plus proches compagnons de route, Anthony Joshua a poussé la porte du studio Fulham Tattoo, dans l’ouest de Londres, sans prévenir. Le salon a partagé sur Instagram les clichés de cette visite inattendue, précisant qu’il s’agissait de la toute première fois que le boxeur de 36 ans franchissait leur seuil. Sur son biceps droit, juste en dessous du tatouage représentant le continent africain avec le Nigeria mis en relief, deux inscriptions ont été ajoutées : « LATZ » et « SINA ». Ces diminutifs, familiers pour l’entourage du champion, renvoient respectivement à Latif Ayodele, entraîneur personnel et ami de longue date, et à Sina Ghami, son préparateur physique et spécialiste en rééducation sportive depuis plus d’une décennie. Ce choix d’emplacement, directement lié à un symbole de ses racines nigérianes, confère à cet hommage une dimension particulièrement intime et significative.

La démarche de Joshua dépasse le simple geste symbolique. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux quelques semaines plus tôt, le natif de Watford, visiblement bouleversé, avait exprimé sa détermination à honorer la mémoire de ses amis par des actes concrets. Il avait notamment promis de continuer à aider leurs familles à atteindre les objectifs que Ghami et Ayodele s’étaient fixés de leur vivant. « Je ferai ce qu’il faut pour eux et pour leurs familles », avait-il déclaré avec émotion, reconnaissant traverser une période profondément traumatisante. Le boxeur avait également souligné que sa force ne viendrait pas uniquement de ses capacités physiques, mais aussi d’une dimension spirituelle, évoquant la prière comme un soutien essentiel dans cette épreuve.

L’accident mortel sur l’autoroute Lagos-Ibadan qui a coûté la vie aux proches de Joshua

Le drame s’est produit le 29 décembre dernier, aux alentours de onze heures du matin, sur l’autoroute Lagos-Ibadan, dans l’État d’Ogun, au sud-ouest du Nigeria. Le SUV Lexus à bord duquel se trouvaient Joshua, Ghami, Ayodele et leur chauffeur Kayode Adeniyi a percuté un camion immobilisé sur le bas-côté de cette voie rapide reliant la métropole de Lagos à l’intérieur du pays. L’impact a été d’une violence telle que Ghami et Ayodele ont succombé sur place à leurs blessures, selon les autorités de l’État d’Ogun qui les ont décrits comme deux ressortissants étrangers. Joshua, quant à lui, n’a souffert que de contusions mineures et a été hospitalisé avant d’être déclaré cliniquement apte à poursuivre sa convalescence à domicile. L’accident est survenu à peine dix jours après sa victoire spectaculaire par KO face au youtubeur devenu boxeur Jake Paul, lors d’un combat poids lourds disputé à Miami le 19 décembre. Le chauffeur Adeniyi a par la suite été inculpé de quatre chefs d’accusation devant le tribunal de Sagamu, notamment pour conduite dangereuse ayant entraîné la mort et conduite sans permis valide. Les enquêteurs du Federal Road Safety Corps ont établi que le véhicule circulait au-delà de la limite de vitesse autorisée et avait perdu le contrôle lors d’une manœuvre de dépassement.

Sina Ghami collaborait avec Joshua depuis plus de dix ans en tant que spécialiste en rééducation musculo-squelettique et préparation physique. Il l’avait notamment accompagné lors de son combat historique contre Wladimir Klitschko en 2017, une victoire qui avait propulsé le Britannique au sommet de la boxe mondiale. Son expertise dépassait d’ailleurs le seul univers pugilistique, puisqu’il avait également travaillé avec des athlètes évoluant en NBA et en NFL. Latif Ayodele, de son côté, figurait parmi les tout premiers soutiens de Joshua, bien avant que celui-ci ne décroche ses ceintures mondiales. La première photo publiée sur le compte Instagram d’Ayodele montrait un Joshua encore méconnu, aux prémices de sa carrière de combattant, montrant l’ancienneté et la sincérité de leur amitié.

L’avenir incertain d’Anthony Joshua dans la boxe après le drame nigérian

Depuis cet événement tragique, l’avenir sportif du double champion du monde reste en suspens. Son promoteur Eddie Hearn a confié ne pas savoir quand, ni même si Joshua reprendrait un jour le chemin de l’entraînement en vue d’un combat. Tout en reconnaissant que les blessures physiques du boxeur ne laisseraient pas de séquelles durables, Hearn a insisté sur le fait qu’elles nécessitaient un temps de guérison approprié avant d’envisager toute préparation sportive. Des vidéos montrant Joshua en salle d’entraînement ont bien circulé sur les réseaux sociaux, mais son entourage a tenu à préciser qu’il ne s’agissait en aucun cas d’une préparation pour un retour sur le ring. Ces séances visent avant tout sa reconstruction mentale et sa récupération physique, un processus personnel éloigné de toute logique compétitive.

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu avait personnellement contacté Joshua pour lui adresser ses condoléances, soulignant l’importance de cet athlète d’origine nigériane dont la famille est profondément enracinée dans la ville de Sagamu, dans l’État d’Ogun. Ce tatouage, aussi discret soit-il, porte en lui une charge émotionnelle considérable pour un homme qui a reconnu n’avoir jamais perdu de proches au cours de son parcours professionnel avant ce drame. En choisissant d’inscrire définitivement ces deux noms sur son corps, Joshua transforme une cicatrice invisible en un engagement visible, celui de ne jamais oublier ceux qu’il décrivait comme des « géants » ayant marché à ses côtés tout au long de son ascension.