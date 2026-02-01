La Namibie désignée destination la plus attractive d'Afrique par African Tourism Board

L’Afrique attire chaque année des millions de voyageurs grâce à ses paysages variés, sa faune exceptionnelle et sa richesse culturelle. Entre plages paradisiaques, déserts majestueux et parcs naturels, certains pays se démarquent : l’Afrique du Sud combine montagnes, plages et safaris dans le parc Kruger, le Kenya offre la grande migration des gnous dans la réserve de Maasai Mara, et le Gabon permet d’apercevoir éléphants et hippopotames sur les plages du parc de Loango. La Namibie, avec ses étendues désertiques, sa biodiversité et sa culture, confirme son attractivité sur le continent.

Croissance soutenue du tourisme international en Namibie

Selon les dernières données de l’African Tourism Board (ATB), la Namibie s’affirme comme une destination touristique de premier plan. En 2024, le pays a accueilli 1 257 093 visiteurs, marquant une augmentation de 45,5 % par rapport aux 863 872 touristes reçus en 2023. Cette progression traduit une tendance à la hausse, avec une croissance de 87,4 % par rapport aux arrivées de 2022. La majorité des visiteurs viennent d’Afrique du Sud, suivis par l’Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et d’autres pays européens.

Reconnaissance officielle par l’Office africain du tourisme

L’Office africain du tourisme (ATB) a désigné la Namibie comme la destination africaine la plus attractive pour 2025, aux côtés des pays tels que le Maroc, l’Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Kenya. Selon l’ATB, cette reconnaissance repose sur la capacité du pays à offrir un tourisme exclusif, authentique et de grande valeur, combinant nature préservée et immersion culturelle.

Cette distinction renforce le statut de la Namibie sur la scène touristique continentale et pourrait stimuler davantage l’intérêt des visiteurs internationaux, tout en contribuant au développement économique local grâce au tourisme durable. En Namibie, les voyageurs peuvent admirer des paysages spectaculaires comme les immenses dunes rouges de Sossusvlei dans le désert du Namib ainsi que de vastes parcs naturels tels que Etosha National Park, où l’on observe des lions, éléphants et autres animaux sauvages dans leur milieu naturel.

En associant paysages uniques, faune spectaculaire et traditions vivantes, la Namibie s’impose comme une destination incontournable pour les voyageurs recherchant des expériences authentiques et mémorables en Afrique.