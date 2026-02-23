La Slovaquie coupe l'électricité à l'Ukraine : Fico met son ultimatum à exécution

Bratislava a mis ses menaces à exécution ce lundi, privant Kiev d’un approvisionnement électrique d’urgence dont sa population dépend dans un pays déjà frappé par les attaques russes sur ses infrastructures énergétiques. La décision était annoncée depuis plusieurs jours — elle est désormais effective.

Robert Fico avait posé sa condition : la reprise du transit pétrolier via l’oléoduc Droujba avant le 23 février. Kiev a laissé expirer l’ultimatum sans réponse. Le fournisseur d’électricité slovaque a aussitôt cessé ses livraisons d’urgence à l’Ukraine.

Droujba, l’oléoduc qui fracture les relations de voisinage

Tout remonte à fin janvier. Droujba, qui traverse l’Ukraine pour acheminer du pétrole russe vers la Slovaquie et la Hongrie, a subi des dommages lors d’une frappe survenue à Brody. Kiev invoque ces dégâts techniques pour justifier l’interruption du transit. Bratislava, s’appuyant sur ses propres services de renseignement, juge les réparations terminées et accuse le gouvernement ukrainien de bloquer délibérément les livraisons pour faire pression sur Budapest, hostile à l’adhésion de l’Ukraine à l’UE.

Les pertes slovaques, estimées à environ 500 millions d’euros par an, ont durci la position de Fico. Bratislava a d’abord suspendu ses exportations de diesel — qui représentaient jusqu’à 10% des importations ukrainiennes — avant de franchir le pas de la coupure électrique. Le ministère des Affaires étrangères ukrainien a qualifié l’ensemble du procédé de « chantage ».

Budapest brandit un levier européen

La Slovaquie n’agit pas seule. La Hongrie de Viktor Orbán a adopté une posture identique, suspendant ses livraisons de diesel à l’Ukraine pour les mêmes motifs, les deux pays pesant ensemble pour une part significative des importations énergétiques ukrainiennes.

Orbán a poussé la pression sur le terrain européen. Budapest a annoncé son intention de bloquer le prêt de 90 milliards d’euros que l’UE destine à l’Ukraine pour financer sa défense et le fonctionnement de son État en 2026-2027, ainsi que le 20e paquet de sanctions contre la Russie — tant que le transit pétrolier via Droujba restera suspendu.

La Commission européenne a convoqué une réunion de coordination réunissant des experts slovaques, hongrois, croates et potentiellement ukrainiens. Bruxelles juge la situation gérable à court terme, les deux pays disposant de stocks stratégiques suffisants pour tenir plusieurs mois. Kiev, de son côté, a sollicité Bruxelles pour identifier des routes alternatives d’approvisionnement pétrolier vers ses voisins. L’issue de cette réunion déterminera la prochaine étape du différend.