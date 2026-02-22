Russie : la Hongrie va bloquer les sanctions de l'UE et exige la reprise du pétrole via Droujba

La réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’UE, prévue lundi 23 février à Bruxelles, se tiendra sous la menace d’un veto hongrois. Budapest conditionne son feu vert aux sanctions antirusses à la reprise des livraisons de pétrole via l’oléoduc Droujba, coupées depuis fin janvier.

Un ultimatum signé Szijjártó

Dimanche 22 février, à l’issue d’une réunion du Conseil de sécurité énergétique à Budapest, le ministre hongrois des Affaires étrangères Peter Szijjártó a posé ses conditions sur Facebook : «Tant que les Ukrainiens ne permettront pas les livraisons de pétrole à la Hongrie, nous n’autoriserons pas l’adoption de décisions importantes pour eux.»

L’oléoduc Droujba — «Amitié» en russe — alimente la Hongrie et la Slovaquie en pétrole russe via le territoire ukrainien. Le 27 janvier, les livraisons s’interrompent. Naftogaz, l’opérateur ukrainien, invoque un incendie sur une infrastructure critique, survenu après des frappes russes à Brody. Budapest et Bratislava rejettent cette version, y voyant une décision politique délibérée. Le 20e paquet de sanctions européennes, dont l’adoption figurait à l’ordre du jour de lundi, cible le secteur bancaire russe et l’énergie — son adoption requiert l’unanimité des États membres.

Budapest, électron libre chronique de l’UE

Depuis l’offensive russe en Ukraine en février 2022, le gouvernement Viktor Orbán accumule les coups de frein sur la politique européenne vis-à-vis de Moscou : blocages de paquets de sanctions précédents, vetos sur l’aide militaire à Kiev, refus de soutenir le prêt de guerre de 90 milliards d’euros décidé par l’UE. Seule exception dans l’Union, la Hongrie continue d’importer du pétrole russe via Droujba, exemption initialement accordée pour permettre aux pays d’Europe centrale de trouver des alternatives.

Le Premier ministre slovaque Robert Fico joue une partition similaire, menaçant de couper ses exportations d’électricité vers l’Ukraine si les livraisons ne reprennent pas. Kiev dénonce «ultimatums et chantage». La réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE, lundi à Bruxelles, constituera le premier test concret face à ce double blocage.