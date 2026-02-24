L'accusation d'Elon Musk ne passe pas : le Mexique le menace de poursuites

Le gouvernement mexicain sort de sa réserve. Face à une attaque nominale du milliardaire américain Elon Musk contre la présidente Claudia Sheinbaum, Mexico brandit pour la première fois la menace judiciaire contre le patron de X.

Une riposte juridique inédite

Les avocats de la présidence mexicaine épluchent les textes. Mardi 24 février, lors de sa conférence de presse matinale, Claudia Sheinbaum a confirmé que son gouvernement « étudie la possibilité d’engager des poursuites judiciaires »contre Elon Musk, sans préciser ni le fondement légal ni la juridiction visée.

Le déclencheur : un post publié par Musk sur X, en réaction à une vidéo de 2025 dans laquelle Sheinbaum déclarait qu’un retour à la guerre contre la drogue restait exclu. Le milliardaire y affirmait qu’elle obéissait aux ordres de ses « patrons des cartels ». Aucune preuve à l’appui.

La riposte dépasse la seule présidente. Luisa Alcalde, cheffe du parti au pouvoir MORENA, a ciblé directement la fortune de Musk : « La richesse ne confère pas d’autorité morale. »

La mort d’El Mencho, toile de fond explosive

Le post de Musk surgit dans un Mexique sous tension. Dimanche 22 février, l’armée mexicaine tuait Nemesio Oseguera, alias El Mencho, chef du cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) — l’homme le plus recherché du pays, avec une prime américaine de 15 millions de dollars sur la tête. L’opération, menée avec un soutien américain en renseignement confirmé par Washington, a déclenché une vague de violences : barrages routiers incendiés dans vingt États, écoles fermées, Guadalajara paralysée.

Sheinbaum a géré l’après en équilibriste, défendant la souveraineté mexicaine face à Donald Trump — qui réclame depuis des mois une intervention militaire américaine sur le sol mexicain — tout en coopérant suffisamment pour apaiser Washington avant la renégociation de l’accord commercial ACEUM. L’attaque de Musk complique cette ligne de crête.

La présidence mexicaine n’a fixé aucun calendrier pour une éventuelle action en justice. La question de la juridiction compétente — américaine, mexicaine ou internationale — reste entière.