Le REMAPSEN Bénin décroche le Prix Pays Michel Sidibé

La 4ᵉ édition du Forum des Médias du Réseau des Médias Africains pour la Formation de la Santé et l’Environnement (REMAPSEN), tenue à Cotonou les 29 et 30 janvier 2026, s’est achevée par une cérémonie de distinctions marquée par la reconnaissance de l’engagement médiatique en faveur des maladies tropicales négligées (MTN). Au terme des Awards, le REMAPSEN Bénin a obtenu le Premier Prix Pays Michel Sidibé, une distinction qui salue la dynamique nationale en matière de promotion de la santé et de l’environnement.

Ce prix met en lumière le rôle de la coordination béninoise dans la mise en œuvre des actions du réseau, notamment à travers la mobilisation des journalistes, la production de contenus spécialisés et le relais des enjeux de santé publique auprès des communautés. Le coordonnateur national, Michaël Tchokpodo, a dédié cette reconnaissance aux membres et partenaires engagés sur le terrain.

Placée sous le thème « De la négligence à la mise en lumière : faire avancer l’agenda africain pour l’élimination des MTN », la rencontre a réuni journalistes, experts, responsables institutionnels et partenaires techniques autour d’un objectif commun : renforcer la couverture médiatique des maladies qui touchent des millions de personnes tout en restant peu visibles dans l’espace public.

Publicité

La cérémonie des Awards a constitué l’un des temps forts du forum. Plusieurs professionnels des médias africains ont été distingués pour des productions consacrées à la prévention, au dépistage et à la prise en charge des MTN. Articles de presse, enquêtes audiovisuelles et formats multimédias ont illustré la diversité des approches journalistiques mobilisées pour documenter ces réalités sanitaires. À travers ces récompenses, le REMAPSEN a voulu encourager un journalisme orienté vers l’impact social, capable de faire émerger des problématiques de santé souvent absentes des priorités médiatiques. Les interventions ont souligné le rôle de l’information dans l’évolution des politiques publiques et dans la sensibilisation des populations exposées.

Invité d’honneur, Dr Michel Sidibé, ancien directeur exécutif de l’ONUSIDA, a insisté sur la responsabilité des médias dans la lutte contre les MTN. Il a rappelé que la visibilité médiatique peut influencer la prise de décision et accélérer les réponses sanitaires. Au-delà des trophées, cette édition des Awards a envoyé un message clair : la mobilisation médiatique reste un levier stratégique pour faire progresser l’agenda africain d’élimination des maladies tropicales négligées, avec le Bénin désormais cité en exemple au sein du réseau.