Le YouTubeur Jojo Sucre frappe sa mère en plein live, la polémique enfle

Jojo Sucre, de son vrai nom Steven, s’est imposé ces dernières années comme un créateur de contenu français suivi par des centaines de milliers d’internautes. Actif principalement sur YouTube, il est connu pour ses vidéos humoristiques, ses vlogs et ses sessions gaming en direct. Avec 124 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, il a acquis une certaine notoriété, mais ses contenus ont parfois été critiqués pour leur ton provocateur et leurs comportements à risques. Cette popularité a été éclipsée par un événement survenu récemment lors d’un live diffusé sur la plateforme.

YouTube enquête après l’incident de violence en direct

Lors d’un live sur YouTube,Jojo Sucre a porté plusieurs coups à sa mère, provoquant une forte réaction d’indignation sur les réseaux sociaux. Des extraits vérifiés par BFMTV montrent le créateur de contenu faire tomber sa mère avant de la frapper. La vidéo a été rapidement supprimée de la plateforme, mais elle s’est assez diffusée pour susciter une vive polémique. YouTube a confirmé qu’une enquête était ouverte afin d’analyser l’incident et de contrôler le reste des contenus de sa chaîne. Selon les signalements, certaines vidéos antérieures montrent Jojo Sucre en train de consommer de l’alcool en direct, d’adopter des comportements dangereux et de proférer des insultes envers ses spectateurs, ce qui renforce les critiques sur sa chaîne et son utilisation des plateformes numériques.

Polémique et réactions des internautes autour du YouTubeur français

Ce geste a provoqué une forte réaction sur les réseaux sociaux et relancé les discussions sur la responsabilité des créateurs de contenu et des plateformes en ligne. Interrogé par BFM Tech, YouTube a précisé qu’il examinait activement la situation afin de prendre les mesures appropriées. Une vidéaste d’investigation, connue sous le pseudonyme Punisher, avait alerté la plateforme sur ces comportements, demandant une intervention rapide. Jojo Sucre avait d’abord publié un message explicatif sur ses réseaux sociaux, mais il l’a depuis retiré, laissant la polémique se poursuivre sans qu’il ne fournisse de clarification directe.

Publicité

Malgré ces événements, sa chaîne reste pour l’instant en ligne, tandis que la communauté et les autorités de la plateforme suivent de près l’évolution de l’enquête. L’enquête en cours déterminera les mesures que YouTube pourra appliquer pour encadrer et sanctionner de tels actes.