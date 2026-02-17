Ligue des champions : Kylian Mbappé vise deux records historiques de Cristiano Ronaldo

À l’occasion des barrages de la Ligue des champions, le Real Madrid se déplace à Lisbonne ce mardi pour affronter le Benfica. Kylian Mbappé, en feu depuis le début de la saison, pourrait y écrire une nouvelle page de l’histoire de la compétition. L’attaquant français lorgne en effet deux records encore détenus par Cristiano Ronaldo, son idole de jeunesse. L’un d’eux pourrait tomber dès cette semaine, l’autre avant la fin de la saison.

Il y a des soirées européennes qui prennent des allures d’antichambre de l’histoire. D’après Sofoot, le déplacement du Real Madrid sur la pelouse du Benfica, ce mardi soir en barrages de la Ligue des champions, pourrait bien en être une. Non pas tant pour l’enjeu sportif immédiat — même si une qualification est évidemment en jeu — que pour ce qu’un certain numéro 9 madrilène est en passe d’accomplir. Kylian Mbappé, 26 ans, n’est plus seulement en train de réussir sa première saison en Liga. Il est désormais aux portes d’un panthéon statistique longtemps gardé par une seule et même légende : Cristiano Ronaldo.

Mbappé au Real Madrid : une saison 2025-2026 de tous les superlatifs

Pour comprendre l’ampleur du phénomène, il suffit de s’arrêter sur ce que l’international français a accompli depuis le coup d’envoi de l’exercice en cours. Toutes compétitions confondues, Mbappé a claqué 39 buts et délivré 7 passes décisives en 32 matchs — un rythme de prédateur qui a immédiatement dissipé les quelques doutes nés d’une première saison madrilène jugée en deçà de ses standards habituels. En Liga, il affiche 28 réalisations et 3 assists en 32 rencontres, pour un total de 2 738 minutes jouées et 146 tirs tentés, soit une moyenne d’efficacité redoutable.

Mais c’est en Ligue des champions que ses performances ont atteint une dimension quasi irréelle. En seulement sept matchs disputés lors de la phase de ligue, il a inscrit 13 buts, établissant d’ores et déjà le record absolu du plus grand nombre de buts marqués avant le début de la phase à élimination directe. Un chiffre qui a immédiatement éclipsé la marque précédente détenue par Ronaldo, et qui positionne désormais Mbappé comme le principal candidat à réécrire l’histoire de la plus prestigieuse des compétitions de clubs. C’est dans ce contexte de forme stratosphérique que le Français aborde les barrages contre Benfica, avec deux cibles bien précises dans le viseur.

Deux records de Ronaldo en Ligue des champions dans le collimateur de Mbappé

Le premier record à portée de crampons est d’ordre qualitatif autant que quantitatif. Lors de la saison 2013-2014, Cristiano Ronaldo était devenu le seul joueur de l’histoire à inscrire au moins deux buts dans six matchs différents au cours d’une même édition de la compétition. Mbappé, lui, a déjà atteint ce seuil lors de cinq rencontres cette saison. Il suffirait donc d’une double réalisation supplémentaire, que ce soit face au Benfica ou lors d’un prochain rendez-vous européen, pour égaler cette marque d’exception. Cette perspective, bien que tributaire des circonstances du jeu, n’a rien d’utopique au regard de ce que l’attaquant tricolore produit semaine après semaine.

Le second record, plus ambitieux, est celui qui fait briller les yeux des observateurs : le total absolu de buts sur une saison de Ligue des champions. Ronaldo avait atteint la barre des 17 buts lors de cet exercice 2013-2014, un sommet jamais égalé depuis. Avec 13 réalisations au compteur avant même l’entame des matchs à élimination directe, Mbappé est théoriquement en position idéale pour attaquer cette marque. Si le Real Madrid devait aller jusqu’au bout de la compétition, il pourrait encore disputer jusqu’à neuf matchs supplémentaires — un volume qui, au rythme actuel, rendrait le dépassement des 17 buts tout à fait envisageable. Rien n’est évidemment acquis dans une compétition aussi relevée, mais les conditions semblent rarement avoir été aussi réunies pour qu’un tel exploit se concrétise.

Benfica-Real Madrid, le barrage qui pourrait tout déclencher

Le timing de ce double-affrontement face au club lisboète n’est pas anodin. Le Benfica, solide en championnat national, représente un adversaire sérieux mais abordable pour le calibre du Real Madrid actuel. Dans ce contexte, Mbappé — déclaré apte pour le déplacement au Estádio da Luz selon les informations disponibles — sera attendu comme le principal artisan d’une qualification que les Merengues entendent obtenir avec autorité. Une ou deux réalisations supplémentaires suffiraient à mettre un pied supplémentaire dans l’histoire.

Ce qui rend la trajectoire de Mbappé particulièrement fascinante, c’est qu’elle n’est pas le fruit d’un alignement conjoncturel de circonstances favorables. Elle traduit une montée en puissance progressive, construite sur une adaptation tactique réussie au sein du système de Carlo Ancelotti, et sur une maturité balle au pied qui tranche avec les critiques formulées à son égard lors de ses débuts en Espagne. L’homme qui rêvait enfant d’imiter Cristiano Ronaldo est aujourd’hui en train de le rattraper dans les livres de records — une trajectoire qui, aussi vertigineuse soit-elle, semble obéir à une logique que Mbappé lui-même paraît avoir planifiée de longue date.