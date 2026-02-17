Nigeria : la fortune de Dangote a augmenté de 1,89 milliard $ en début 2026

Aliko Dangote, l’homme d’affaires nigérian, voit sa valeur nette augmenter de 1,89 milliard de dollars au début de l’année 2026, portant sa fortune totale à 31,9 milliards de dollars selon l’indice Bloomberg. Cette hausse reflète l’essor de ses investissements dans l’industrie lourde et le raffinage du pétrole. Sa raffinerie de Dangote, inaugurée début 2024, reste la plus grande d’Afrique et constitue une source majeure de revenus. Ce succès montre l’influence économique croissante du Nigeria sur le marché énergétique continental.

L’ascension industrielle de Dangote au Nigeria

Depuis ses débuts dans le commerce de biens essentiels, Aliko Dangote s’est imposé comme un pilier de l’industrie nigériane. Il a progressivement transformé de petites opérations commerciales en un empire diversifié, concentré sur la production de ciment, d’engrais et de sucre. L’une de ses entreprises phares, Dangote Cement, représente aujourd’hui une part significative de son portefeuille, avec 86 % de parts détenues personnellement. Les autres sociétés, telles que Dangote Sugar et Nascon Allied Industries, contribuent également à la consolidation de sa fortune. Ce modèle de contrôle direct sur les entreprises lui permet de bénéficier pleinement de l’augmentation de la valeur des actifs.

Le projet de raffinerie Dangote, situé à Lekki dans l’État de Lagos, symbolise l’apogée de l’ambition industrielle de l’homme d’affaires. Conçue pour traiter 650 000 barils de pétrole par jour, cette installation a atteint sa capacité nominale, un jalon significatif après plusieurs années de construction et de tests. La raffinerie, financée à hauteur de 20 milliards de dollars, est devenue le principal moteur de revenus du milliardaire, contribuant directement à l’accroissement de sa valeur nette. En détenant 92,3 % de cette installation, Dangote consolide sa position de leader dans le raffinage sur le continent africain, tout en réduisant la dépendance du Nigeria vis-à-vis des importations de carburant. L’exploitation pleine de la raffinerie montre également la portée économique et sociale de ses investissements, notamment en termes de création d’emplois et de stimulation industrielle.

Une stratégie de diversification qui propulse la fortune

Au-delà du pétrole et du ciment, la stratégie d’Aliko Dangote repose sur la diversification et l’intégration verticale. Chaque segment d’activité du groupe Dangote interagit avec les autres, permettant de maximiser l’efficacité et la rentabilité. Les engrais et le sucre, secteurs dans lesquels Dangote détient des parts significatives, complètent l’offre industrielle et contribuent à stabiliser la valeur de ses actifs. Cette approche a permis à Dangote de générer une richesse durable, même dans une situation économique incertaine.

Avec 31,9 milliards de dollars à son actif et un gain de près de 1,9 milliard en 2026, Aliko Dangote confirme son statut de figure emblématique de l’économie africaine. Selon l’indice Bloomberg des milliardaires, Aliko Dangote est le 77ᵉ homme le plus riche du monde et le premier en Afrique. Au-delà de l’enrichissement personnel, ses investissements contribuent au développement économique et à la modernisation de l’infrastructure industrielle du Nigeria, consolidant ainsi son rôle de leader dans le paysage économique africain.