Nigeria : les USA dépêchent une équipe militaire face à la menace djihadiste

La relation militaire entre Washington et Abuja s’est progressivement resserrée ces derniers mois. Les États-Unis ont multiplié les livraisons d’équipements aux forces nigérianes et intensifié le partage de renseignements visant à identifier les positions des groupes djihadistes. Le 25 décembre 2025, cette assistance a pris une tournure opérationnelle avec des frappes aériennes contre deux camps affiliés à l’État islamique retranchés dans la forêt de Bauni, dans l’État de Sokoto. Ces frappes ont marqué une implication de l’armée américaine au Nigeria. Parallèlement, des discussions de plus en plus substantielles se sont nouées entre les responsables des deux pays, notamment lors d’une rencontre organisée à Rome entre le général en charge des opérations américaines en Afrique et le président nigérian Bola Tinubu, laissant présager de nouveaux développements dans ce partenariat.

Une présence américaine renforcée auprès de l’armée nigériane

Les États-Unis ont dépêché une petite équipe d’officiers militaires au Nigeria, selon une annonce du général Dagvin Anderson, commandant en charge des opérations américaines en Afrique le 3 février 2026. Le moment exact de l’arrivée de cette équipe n’a pas été précisé, mais le général a indiqué qu’elle était destinée à apporter des capacités que seule Washington pouvait fournir. Cette décision repose sur des rencontres de travail organisées entre le général Anderson et le président nigérian Bola Tinubu lors d’une visite à Rome en fin d’année dernière.

Selon le général, l’équipe américaine intervient en renfort des efforts que le Nigeria déploie dans sa lutte contre les groupes armés. Plutôt que de remplacer les opérations nigérianes, elle est censée les amplifier en mettant à disposition des compétences spécialisées que l’armée locale ne possède pas en interne. Le général Anderson n’a cependant pas clarifiés le rôle exact que ces militaires joueraient—notamment s’ils prendraient part directement aux combats ou resteraient dans des postures de conseil et de soutien logistique.

Le Nigeria face aux défis d’une lutte multiforme contre le terrorisme

Les groupes armés liés à l’État islamique et à Boko Haram opèrent depuis longtemps dans le Sahel nigérian, semant la terreur parmi les populations civiles et sapant l’autorité de l’État. Les pertes humaines et les déplacements de populations s’accumulent, tandis que l’insécurité paralyse l’économie locale.

Face à ces défis, le gouvernement nigérian a diversifié ses partenaires internationaux, collaborant avec la Turquie, la Chine et d’autres puissances régionales et mondiales. Cette approche selon le général Christopher Musa, ministre de la Défense du Nigeria, permet à Abuja de puiser dans les expertises variées sans dépendre d’une seule nation. L’arrivée de l’équipe américaine s’insère donc dans une stratégie où le Nigeria agit en acteur indépendant, sélectionnant les ressources dont il a besoin selon les priorités du moment. L’envoi d’une équipe de terrain suppose que Washington estime crucial d’intensifier son engagement, au-delà des simples transferts d’armes ou du partage d’informations de renseignement.