Pour Macron, Elon Musk est un « gars sursubventionné » par les agences américaines

Le président Emmanuel Macron a affirmé ce mercredi 11 février qu’Elon Musk est « un gars sursubventionné par les agences fédérales américaines », selon une vidéo publiée par BFMTV.

Une déclaration assumée face aux caméras

Interrogé sur l’entrepreneur américain, le chef de l’État a déclaré : « Elon Musk est d’abord un gars sursubventionné par les agences fédérales américaines ». La séquence diffusée par BFMTV montre Emmanuel Macron répondre publiquement à une question portant sur le dirigeant de plusieurs entreprises technologiques américaines.

Des contrats fédéraux majeurs pour SpaceX

L’entreprise spatiale SpaceX entretient depuis plusieurs années des liens contractuels étroits avec l’État fédéral américain. Elle travaille notamment pour la NASA, dans le cadre du transport d’astronautes vers la Station spatiale internationale et du programme lunaire Artemis. L’entreprise assure également des lancements pour le Department of Defense, notamment pour des satellites militaires. Ces contrats se chiffrent en milliards de dollars et constituent une part significative de l’activité de SpaceX.

Publicité

Tesla et les aides liées à la transition énergétique

Le constructeur automobile Tesla a lui aussi bénéficié de dispositifs publics américains. En 2010, l’entreprise a obtenu un prêt fédéral de 465 millions de dollars du département de l’Énergie, qu’elle a ensuite remboursé. Tesla a également profité de crédits d’impôt fédéraux pour les véhicules électriques ainsi que d’avantages fiscaux accordés par plusieurs États américains pour l’implantation d’usines.

Les mécanismes de soutien à l’achat de véhicules électriques ont contribué à dynamiser l’ensemble du secteur, dont Tesla fait partie.

Des dispositifs ouverts à l’ensemble du secteur

Les aides mentionnées relèvent de programmes fédéraux ou étatiques accessibles à différentes entreprises, notamment dans les domaines spatial, militaire et énergétique. Elles s’inscrivent dans la politique industrielle américaine visant à soutenir des secteurs jugés stratégiques.

La déclaration d’Emmanuel Macron intervient alors que les politiques de subventions industrielles aux États-Unis et en Europe font régulièrement l’objet d’échanges entre responsables politiques.