Présidentielle 2026 : La Céna échange sur le vote des Béninois en France

À moins de deux mois du scrutin du 12 avril, la Commission électorale nationale autonome ajuste avec la représentation béninoise à Paris les paramètres techniques du vote hors territoire, un segment décisif pour des dizaines de milliers d’électeurs.

Reçue dans la matinée de ce jeudi 19 février au siège de l’institution, Corinne Amori Brunet a détaillé avec Sacca Lafia les modalités concrètes du scrutin à l’étranger. La rencontre a porté d’abord sur l’installation des dispositifs dans les chancelleries et consulats. L’ambassade mettra les sites à disposition. La Céna pilotera les opérations électorales.

Au sortir des échanges, la diplomate a insisté sur la circulation de l’information auprès des ressortissants relevant de sa juridiction. Lieux de vote, horaires, conditions d’accès : la phase de sensibilisation s’annonce centrale pour mobiliser un électorat dispersé sur un vaste territoire.

« Il s’agissait d’échanger sur l’organisation technique et pratique du prochain scrutin présidentiel qui se tiendra un peu partout dans le monde pour permettre aux Béninois de l’étranger d’exercer leur devoir citoyen », a-t-elle déclaré.

Une diaspora numériquement concentrée

Plus de 40 000 Béninois vivent en France, principal réservoir de voix en Europe. La Belgique suivrait avec environ 5 000 ressortissants, devant l’Allemagne. Cette géographie électorale impose une logistique différenciée selon les postes diplomatiques. Seule l’élection présidentielle ouvre le vote à l’étranger. Les autres consultations restent cantonnées au territoire national.

La séquence actuelle prolonge l’opération d’actualisation des centres et d’inscription sur les listes conduites en 2025 par l’Agence nationale d’identification des personnes. Prochaine étape annoncée : la publication des listes électorales, préalable au déploiement du matériel et des équipes.

Dispositif extérieur

L’organisation du scrutin hors frontières relèvera exclusivement de l’organe électoral. Les missions diplomatiques assureront l’appui logistique et l’orientation des électeurs. « Le noyau dur de la diaspora béninoise en Europe se trouve en France », a souligné Corinne Amori Brunet, avant de saluer un échange « très intéressant et fort utile ». Selon la diplomate, la Céna disposerait d’une expérience solide dans la conduite du vote à l’étranger, un exercice répété lors des précédentes présidentielles. La montée en charge opérationnelle devrait s’intensifier après la publication des listes, attendue dans les prochaines semaines.