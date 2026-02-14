Racisme : bannis à vie d'une compagnie après une bagarre en plein vol (VIDEO)

Un vol reliant la Turquie au Royaume-Uni a été brusquement interrompu après une altercation violente entre passagers rapporte Fox News. L’incident, survenu à bord d’un avion de la compagnie britannique Jet2, a contraint l’équipage à dérouter l’appareil vers la Belgique. Des témoignages évoquent des propos à caractère raciste à l’origine de la tension. L’affaire soulève des questions sur la sécurité en vol et la gestion des comportements perturbateurs à bord des avions.

Un trajet aérien entre Antalya et Manchester s’est transformé en scène de chaos, obligeant l’équipage à prendre une décision inhabituelle. Alors que l’avion était en pleine traversée, une altercation particulièrement violente a éclaté entre plusieurs passagers, perturbant gravement le déroulement du vol. Face à la situation jugée incontrôlable, le commandant de bord a choisi de dérouter l’appareil vers l’aéroport de Bruxelles afin de garantir la sécurité des autres voyageurs et du personnel navigant.

Selon des éléments communiqués par la compagnie Jet2, deux passagers ont adopté un comportement jugé inacceptable à bord. L’incident a nécessité l’intervention des autorités à l’arrivée en Belgique. Les individus concernés ont été pris en charge par la police locale avant que l’avion ne puisse reprendre son itinéraire initial en direction de Manchester. La compagnie a dénoncé des agissements qu’elle qualifie de « comportement épouvantable », soulignant la gravité des faits survenus à bord.

Publicité

Une altercation en vol Jet2 sur fond de propos racistes

Plusieurs témoignages recueillis auprès des passagers indiquent que la tension serait montée progressivement avant de dégénérer. Des propos à caractère raciste auraient été prononcés, contribuant à envenimer la situation. Bien que les circonstances exactes restent à clarifier, ces éléments auraient provoqué une réaction vive de la part d’autres voyageurs, menant à un affrontement physique.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des passagers échangeant des coups au milieu de la cabine, sous le regard inquiet des autres occupants. Les cris et la confusion visibles sur ces vidéos traduisent la panique qui a gagné une partie des voyageurs. Un témoin, interrogé après l’incident, a décrit une expérience marquante, affirmant être « encore sous le choc », à l’instar de plusieurs personnes présentes à bord.

La diffusion rapide de ces images a contribué à amplifier l’écho médiatique de l’événement. Elle met également en lumière les risques liés à la propagation de tensions dans un espace clos comme celui d’un avion, où toute situation conflictuelle peut rapidement dégénérer. Aux dernières nouvelles, selon ABC News, deux passagers bannis à vie après une bagarre.

Comportements perturbateurs et interventions d’urgence en Europe

Dans le transport aérien, les incidents impliquant des passagers perturbateurs font l’objet d’une attention croissante de la part des compagnies et des autorités. Les règlements internationaux autorisent le commandant de bord à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité du vol, y compris le déroutement vers un aéroport tiers. Cette décision, bien que coûteuse et contraignante, est souvent privilégiée lorsque l’ordre à bord est compromis.

En Europe, les compagnies aériennes font face à une hausse des comportements jugés agressifs ou inappropriés, parfois liés à la consommation d’alcool ou à des tensions entre passagers. Dans certains cas, les transporteurs peuvent engager des poursuites civiles afin de réclamer le remboursement des frais engendrés par un atterrissage imprévu. Des sanctions internes, comme des interdictions de vol, peuvent également être appliquées aux personnes impliquées.