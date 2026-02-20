Russie : Poutine prépare une nouvelle mobilisation massive selon l'ISW

En Ukraine, la guerre continue de battre son plein. Face aux nombreuses pertes et à la pénurie d’hommes présents sur le terrain, il a été révélé que le président Poutine pourrait intensifier le rappel de ses réservistes et décréter une nouvelle forme de mobilisation qui ne serait toutefois pas générale.

L’Institut pour l’étude de la guerre évoque une stratégie progressive. Dans un rapport publié en 2026, l’organisme estime en effet que le Kremlin « met en place des conditions informationnelles pour relancer des appels de réserve involontaires limités et progressifs ». De nouveaux hommes pourraient ainsi arriver sur le front ukrainien, dans les semaines à venir.

Des appels modérés et progressifs, pour compenser les pertes

L’idée pour le Kremlin et surtout Vladimir Poutine serait de trouver une façon d’appeler de nouveaux hommes sous les drapeaux, sans pour autant imposer la mobilisation générale, qui serait extrêmement mal perçue par la population. En ce sens, plusieurs mesures ont été prises afin de modifier le cadre légal. Une réforme permet désormais de déployer des réservistes hors du territoire national.

Ces mesures ont été prises afin de répondre à l’essoufflement du recrutement. En effet, 422 000 personnes environ se sont engagées en 2025, contre plus d’un demi-million en 2023. Dans le même temps, 425 000 soldats auraient perdu la vie en 2025, pour un total de 1,2 million décès enregistrés depuis le début du conflit.

Moscou doit trouver un moyen de répondre à ses engagements, sans bousculer l’opinion

Dans son rapport,l’institut souligne que « la Russie peine probablement à remplacer ses pertes avec les mécanismes actuels ». Aujourd’hui, le pouvoir en place doit ainsi trouver « un équilibre entre éviter le mécontentement, maintenir les opérations militaires et préserver la main-d’œuvre ». L’idée serait donc de peu à peu généraliser les appels modérés et progressifs, plutôt que les obligations généralisées à s’engager en faveur de l’armée russe.