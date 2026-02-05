Sénégal : L’État engage des actions pour perpétuer l’héritage de Cheikh Anta Diop

À l’approche du quarantième anniversaire de la disparition du professeur Cheikh Anta Diop, le Sénégal a choisi de transformer la mémoire en initiatives concrètes. Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a rendu un hommage appuyé à l’un des intellectuels africains les plus marquants du XXᵉ siècle, en rappelant la portée scientifique, culturelle et politique d’une œuvre qui continue d’influencer les débats sur l’identité et l’histoire africaines.

Cheikh Anta Diop ou la réappropriation de l’histoire africaine

Historien, anthropologue, physicien nucléaire et égyptologue, Cheikh Anta Diop a consacré sa vie à démontrer, par une approche scientifique rigoureuse, le caractère africain de l’Égypte antique. Ses travaux, fondés sur l’histoire, la linguistique, l’anthropologie et les sciences dures, ont remis en cause des récits longtemps dominants et ouvert la voie à une lecture renouvelée du passé africain.

En dénonçant l’effacement du rôle de l’Afrique dans l’histoire mondiale, il a plaidé pour une réécriture des enseignements reposant sur des faits établis. Cette démarche a profondément marqué plusieurs générations de chercheurs et d’étudiants, au Sénégal comme dans la diaspora, et a contribué à renforcer la conscience historique et culturelle sur le continent.

Hommage et actions gouvernementales autour de Thieytou et de l’éducation

Lors de son message, le Président de la République a souligné l’importance de traduire cet héritage intellectuel en politiques publiques visibles. Des instructions ont ainsi été données pour accélérer le désenclavement et la valorisation de Thieytou, village natal de Cheikh Anta Diop, dans la région de Diourbel. L’ambition affichée est d’en faire un lieu de mémoire et de transmission, capable de refléter l’envergure du savant.

Par ailleurs, le gouvernement a été chargé de travailler en concertation avec la famille de Cheikh Anta Diop et les acteurs concernés afin de renforcer la diffusion de son œuvre. Cette orientation vise une présence accrue de ses travaux dans les programmes scolaires et universitaires, mais aussi leur intégration dans les expressions artistiques contemporaines, qu’il s’agisse du cinéma, du théâtre, de la littérature ou de la musique.

Quarante ans après sa disparition, Cheikh Anta Diop demeure une référence centrale pour le Sénégal. En reliant mémoire, territoire et transmission du savoir, l’État entend inscrire durablement la pensée du savant dans la construction intellectuelle des générations actuelles et futures.