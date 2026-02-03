Sénégal : L’État engage une refonte des bourses universitaires

L’avenir des bourses d’études au Sénégal est désormais au cœur des priorités des autorités en charge de l’enseignement supérieur. Face à la pression exercée par l’augmentation constante du nombre d’étudiants et aux limites du dispositif actuel, l’État annonce une réforme ambitieuse destinée à rééquilibrer un système jugé à bout de souffle, tout en répondant aux attentes sociales et académiques.

Un système confronté à des contraintes structurelles

Le dispositif actuel de bourses, principalement encadré par le décret n° 2014-963 du 12 août 2014, fait face à des défis majeurs. L’augmentation continue des effectifs étudiants, combinée à des ressources budgétaires limitées, met à rude épreuve la capacité de l’État à assurer un soutien financier régulier et équitable.

Selon les autorités, ces contraintes ne permettent plus de répondre efficacement aux exigences de qualité de l’enseignement supérieur ni d’encourager la performance académique. Le Secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Fary Seye, a ainsi évoqué la nécessité d’une réforme approfondie visant à mieux valoriser le mérite tout en maintenant un principe d’équité entre les bénéficiaires.

Les nouvelles orientations envisagées reposent sur une réflexion globale portant à la fois sur la soutenabilité financière du système et sur son efficacité réelle en matière d’accompagnement des parcours universitaires.

Retards de paiement et exigences de réforme

Cette volonté de refonte intervient après une période marquée par de fortes tensions sur les campus. Le 14 janvier dernier, des étudiants en cycle de master à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont repris la mobilisation pour réclamer le versement de leurs allocations. Les manifestants dénonçaient des retards pouvant atteindre treize mois, une situation jugée incompatible avec leurs conditions de vie et la poursuite normale de leurs études.

Ces revendications ont remis en lumière les limites du fonctionnement actuel du système de bourses, tant sur le plan administratif que financier. Elles ont également accentué la pression sur les pouvoirs publics, appelés à apporter des réponses durables plutôt que des solutions ponctuelles.

En annonçant une révision en profondeur de la politique des bourses, les autorités sénégalaises reconnaissent implicitement la nécessité d’un changement de cap. L’enjeu immédiat reste de concilier discipline budgétaire, justice sociale et efficacité académique, dans un contexte où la bourse demeure pour de nombreux étudiants un levier indispensable d’accès et de maintien dans l’enseignement supérieur. La réussite de cette réforme dépendra toutefois de sa mise en œuvre concrète et de sa capacité à répondre aux attentes exprimées sur les campus.