Serviettes à la CAN 2025 : Hervé Renard donne sa version de la polémique

La finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 a été marquée par un épisode inattendu. Si le Sénégal s’est imposé face au Maroc au terme d’une rencontre âpre et disputée, le match a été marqué par un drôle d’épisode. En effet, une serviette utilisée par Édouard Mendy, gardien sénégalais, a suscité pas mal d’attention.

En effet, le gardien remplaçant, Yehvann Diouf, a tenté à plusieurs reprises de transmettre cet objet à son coéquipier. Problème, des ramasseurs de balles marocains ont tenté d’intervenir pour empêcher que cela ne se produise. Diouf a été gêné, suivi et embeté, ne parvenant que très difficilement à donner la fameuse serviette.

Hervé Renard livre ses explications sur l’incident de la serviette

Pour Hervé Renard, aujourd’hui sélectionneur de l’Arabie Saoudite, cet événement n’a qu’une portée symbolique. En effet, selon ses dires, il s’agit surtout d’éléments ou objets importants du point de vue psychologique. Ce sont de petites habitudes qu’on les joueurs qui, par ailleurs, sont pour une grande partie, très superstitieux.

Pour le coach français, le football est emprunt de ces croyances et superstitions. Chambouler les habitudes d’un joueur, c’est potentiellement le sortir de son match. Il a, au cours de son interview, ajouté que cela était surtout vrai en Afrique, ou la culture est fortement influencée par ces croyances.

L’ambition de bloquer le joueur et lui faire perdre sa concentration

La rencontre s’est terminée dans un climat particulièrement tendu. Sur le terrain donc, avec le départ d’une grande partie des joueurs sénégalais du terrain pour protester contre une série de décisions arbitrales mais dans le stade également, avec des heurts, des jets d’équipements et une vive tension entre supporteurs. Une finale qui restera dans les annales comme l’une de splus tendues de l’histoire récente de la CAN. Une CAN remportée au bout du temps réglementaire par le Sénégal, sur la plus petite des marges.