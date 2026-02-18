Ukraine–Russie : à Genève, Zelensky estime qu’un sommet avec Poutine est indispensable

Volodymyr Zelensky juge que les discussions en cours entre délégations ne permettront pas, à elles seules, de débloquer les principaux points du conflit. Le président ukrainien évoque la nécessité d’un échange direct avec Vladimir Poutine pour avancer vers un accord.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky considère qu’une rencontre directe avec Vladimir Poutine est nécessaire pour progresser dans les négociations de paix. Il estime que les discussions en cours entre représentants ne suffiront pas à trancher les questions les plus sensibles et qu’un dialogue au plus haut niveau pourrait être déterminant.

Dans une interview accordée à Axios, il a expliqué que les avancées majeures ne pourront être obtenues qu’à l’issue d’un échange entre dirigeants. Selon lui, les négociations actuelles constituent une étape, mais ne permettent pas de régler les désaccords essentiels, notamment sur les questions territoriales.

Des discussions relancées à Genève

Les pourparlers entre la Russie et l’Ukraine ont repris ces derniers jours à Genève, avec la participation de délégations des deux pays et des représentants américains. Ce nouveau cycle de discussions vise à explorer des pistes de règlement après plusieurs mois de blocage.

Ces échanges se poursuivent dans un climat tendu, marqué par des divergences persistantes sur les conditions d’un éventuel accord. Les négociations portent notamment sur les garanties de sécurité et le statut des territoires disputés.

Une délégation russe remaniée

La composition de la délégation russe a récemment évolué. Moscou a nommé Vladimir Medinsky comme nouveau chef négociateur, un proche du président russe connu pour ses positions fermes.

Selon Volodymyr Zelensky, cette nomination pourrait compliquer les discussions. Il reproche à son interlocuteur de privilégier une lecture historique du conflit, qu’il juge inadaptée à l’urgence des décisions à prendre. « Nous n’avons pas le temps pour ces bêtises. Nous devons vite prendre des décisions et mettre fin à la guerre », a-t-il déclaré dans son entretien.

Les échanges entre délégations se poursuivent à Genève, tandis que la perspective d’un éventuel sommet entre les deux dirigeants reste évoquée sans calendrier précis.