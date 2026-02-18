Un braquage déjoué au Bénin : trois motos et une arme abandonnées par les assaillants

Une tentative de braquage a été déjouée dans la nuit du mercredi 11 février 2026 à Gouka, localité de la commune de Bantè. Alertée par des coups de feu entendus aux environs de 23 heures 30 minutes, à hauteur de l’hôpital de zone d’Agoua, une équipe de patrouille de la police républicaine est intervenue, engageant une course-poursuite avec les assaillants.

Selon les informations rapportées par la police, les malfrats ont tenté de fuir en empruntant la voie vicinale menant vers le village de Koko. Surpris en pleine brousse par la présence d’une autre équipe de policiers, ils ont ouvert le feu pour faire diversion. La riposte des forces de l’ordre a contraint la bande à la fuite en direction de la forêt.

Dans leur fuite, les assaillants ont abandonné sur les lieux, trois motocyclettes, dont deux de marque Bajaj et une Haojue X-press. La police, restée mobilisée, a poursuivi les recherches à travers une battue qui s’est étendue jusqu’au petit matin. Cette opération a permis de découvrir, sous des anacardiers, une arme à feu, deux paires de chaussures ainsi qu’une somme d’argent laissées sur place.

La présence de traces de sang répandues au sol laisse penser que l’un des malfaiteurs aurait été grièvement atteint par balle lors de l’intervention policière. Une enquête a été ouverte et se poursuit. Les unités de la police républicaine déployées dans le département des Collines restent mobilisées afin d’identifier et d’interpeller les auteurs de cette tentative de braquage.