Un homme suspecté d'avoir décapité une SDF en Italie

Florence, en Italie, est une ville habituellement calme. Si celle-ci fait la Une des médias, c’est notamment pour son côté très touristique. En effet, c’est l’un des plus beaux endroits de Toscane, voire d’Italie. Mais depuis quelques heures, ce centre touristique italien fait parler pour une sordide affaire.

En effet, une femme de 44 ans a été retrouvée morte, mercredi 18 février. La victime a été identifiée comme une ressortissante allemande sans domicile fixe. C’est une femme bien connue des associations locales qui l’ont aidé à plusieurs reprises, notamment à travers la distribution de denrées alimentaires.

Une SDF d’origine allemande, retrouvée morte, décapitée, à Florence

À côté de la dépouille de la victime, dont le corps a été décapité, les autorités locales ont révélé avoir découvert une machette et un couteau. Celles-ci n’ont pas donné davantage d’informations, mais ces déclarations laissent imaginer le degré de cruauté avec lequel le drame a été conclu.

Publicité

Le site, abandonné depuis plusieurs années, était utilisé comme abri de fortune par plusieurs personnes sans logement. L’enquête a rapidement permis d’arrêter un individu, présenté comme étant le suspect principal. Il s’agirait d’un jeune homme originaire d’Afrique du Nord, souffrant de troubles psychiatriques.

Un examen psychologique bientôt mené sur le suspect principal

L’action rapide des carabiniers aura permis d’éviter à la ville d’entrer dans un état de psychose. En effet, ce type de crime, d’une extrême violence, est particulièrement rare en Italie. L’information, qui a déjà fait le tour du pays, n’a pas manqué d’alimenter les discussions. Les forces de l’ordre, elles poursuivent leur travail et devraient faire passer au suspect, un examen psychologique, afin de s’assurer qu’il soit prêt à être entendu, dans les conditions traditionnelles d’une enquête en Italie. Un procès pourrait ensuite avoir lieu, sauf si l’individu est reconnu comme étant dans un état trop instable et donc, inadapté à une audience.