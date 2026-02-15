USA : Barack Obama réagit à la vidéo raciste partagée sur le compte de Trump

L’ancien président américain Barack Obama a répondu à la polémique suscitée par une vidéo récemment diffusée sur le compte de Donald Trump, où son visage était représenté sur le corps d’un singe. Cette publication, largement jugée raciste, a provoqué une onde de choc politique et médiatique aux États-Unis. Obama a exprimé son inquiétude face à la dégradation des normes de décorum et au climat de discours public.

Barack Obama critique la banalisation de la provocation politique aux États-Unis

Dans un entretien accordé au journaliste Brian Tyler Cohen, diffusé samedi, Barack Obama a abordé la diffusion de cette vidéo raciste, qualifiant la situation de « show de clown » relayé sur les réseaux sociaux et à la télévision. Il a souligné que ce type de comportement reflète une perte de sens du respect et de la convenance dans les institutions publiques. Selon lui, une majorité de citoyens américains considère ces actions comme profondément troublantes, et elles détournent l’attention des enjeux essentiels. Obama a insisté sur le fait que, malgré ces dérives visibles, de nombreuses personnes continuent de croire à la décence, à la courtoisie et à la gentillesse au sein du pays.

L’ancien président a également exprimé son inquiétude quant à l’impact de la viralité de ce type de contenu sur le discours public. La diffusion de messages provocateurs ou offensants sur des plateformes comme Truth Social, associée à une médiatisation, contribue selon lui à une forme de « décentralisation du discours », où le sens des limites et de la responsabilité politique semble s’affaiblir.

États-Unis : controverse autour de la vidéo raciste des Obama

La vidéo en question a été partagée début février sur le réseau social de Donald Trump, représentant Barack Obama et son épouse Michelle de manière dégradante en les assimilant à des primates. Cette image fait référence à des stéréotypes racistes historiques de déshumanisation qui ont longtemps été utilisés pour discriminer et marginaliser des communautés afro-américaines. La publication a rapidement suscité l’indignation de personnalités politiques, d’organisations civiques et d’un large public, entraînant sa suppression quelques heures après sa mise en ligne.

Des élus républicains, comme le sénateur Tim Scott, ainsi que des figures religieuses, ont publiquement demandé que Donald Trump s’excuse, tandis que la Maison Blanche a tenté de minimiser la portée de l’incident. Trump a déclaré qu’il n’avait pas visionné la partie controversée avant sa publication et a refusé de présenter des excuses, alimentant un débat sur la culture politique et les standards de communication au plus haut niveau.

Barack Obama a conclu son intervention en insistant sur la nécessité de maintenir un minimum de décence et de respect mutuel dans le débat public, rappelant que les citoyens continuent de valoriser la civilité malgré la multiplication de comportements provocateurs. Il a exhorté à réfléchir aux conséquences de la diffusion d’images offensantes et à l’importance de préserver l’intégrité des échanges politiques et médiatiques aux États-Unis.