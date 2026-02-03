USA : l'ex-mari de Jill Biden inculpé du meurtre au premier degré de son épouse

Jill Biden, ex-première dame des États-Unis, a été mariée dans sa jeunesse à William Stevenson, propriétaire d’un bar dans le Delaware. Leur union s’est terminée par un divorce, et Bill Stevenson a par la suite accusé publiquement son ex-femme d’adultère, affirmant qu’elle aurait entretenu une liaison avec Joe Biden alors qu’elle était encore mariée à lui. Ces allégations, rendues publiques lors de conventions politiques, ont alimenté les débats sur les débuts de la relation entre Joe et Jill Biden. Des décennies plus tard, c’est un drame judiciaire qui replace William Stevenson sous les projecteurs médiatiques.

William Stevenson inculpé à Wilmington après le décès de Linda

Ce lundi, William Stevenson, âgé de 77 ans, a été formellement inculpé de meurtre au premier degré par les autorités judiciaires de Wilmington, dans le Delaware. Cette inculpation fait suite au décès de son épouse, Linda Stevenson, survenu dans des circonstances tragiques le 28 décembre dernier. Le septuagénaire a été placé en détention avec une caution fixée à 500 000 dollars, selon les informations révélées par TMZ.

Les faits remontent à la nuit du 28 décembre, lorsque les forces de l’ordre du comté de New Castle se sont rendues au domicile du couple suite à un signalement de dispute conjugale. À leur arrivée vers 23h15, les policiers ont découvert Linda Stevenson, 64 ans, inanimée dans le salon de la résidence. Malgré les premiers soins prodigués immédiatement par les agents, la victime a été déclarée morte sur place.

Les zones d’ombre autour de l’intervention du 28 décembre

L’affaire comporte plusieurs éléments troublants. C’est William Stevenson lui-même qui aurait composé le 911 pour alerter les secours. L’enregistrement audio de cette intervention mentionne un arrêt cardiaque, bien que les autorités n’aient pas communiqué officiellement sur les causes exactes et les circonstances précises du décès. À ce stade de l’enquête, les détails médicaux restent confidentiels, alimentant les interrogations sur ce qui s’est réellement passé cette nuit-là.

Selon les premiers rapports, William Stevenson aurait coopéré avec les enquêteurs lors de l’intervention initiale. Toutefois, l’évolution de l’enquête a conduit les procureurs à retenir contre lui l’accusation la plus grave en matière d’homicide : le meurtre au premier degré, qui implique une préméditation. Cette qualification pénale suggère que les autorités disposent d’éléments probants allant au-delà d’un simple accident ou d’une altercation ayant dégénéré.

Cette affaire judiciaire projette une ombre inattendue sur l’entourage de la famille Biden, même si les liens entre Jill Biden et son ex-mari datent de plusieurs décennies. L’issue du procès déterminera si William Stevenson passera le reste de ses jours derrière les barreaux pour la mort de Linda, ou si les circonstances révéleront une version différente des événements de cette nuit tragique de décembre.