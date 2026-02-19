USA : Trump envisage d’agrandir les centres de détention pour migrants

Les États-Unis accélèrent leurs projets de centres de détention. L’administration Trump étudie l’extension de plusieurs infrastructures afin d’augmenter fortement la capacité d’accueil des migrants en attente de procédure.

Les autorités américaines examinent des projets visant à agrandir des centres existants et à créer de nouvelles structures capables d’accueillir plusieurs milliers de personnes. Selon des informations relayées par plusieurs médias américains dont le Washington Post, certains sites pourraient atteindre des capacités inédites, dépassant largement les standards actuels.

Des installations industrielles, dont d’anciens entrepôts, figureraient parmi les options envisagées. L’objectif affiché : absorber une hausse du nombre de personnes placées en détention dans le cadre des procédures migratoires. Les agences fédérales concernées, dont l’ICE (Immigration and Customs Enforcement), piloteraient ces évolutions en lien avec le département de la Sécurité intérieure. Ces installations « garantiront la détention civile sûre et humaine des étrangers placés sous la garde de l’ICE, tout en aidant l’ICE à procéder à des expulsions massives », informent la même source.

Des capacités en forte hausse

Les projections évoquent des centres pouvant accueillir plusieurs milliers de migrants, avec des configurations proches de complexes fermés. Certains projets à l’étude au Texas ou dans d’autres États frontaliers viseraient des capacités dépassant les 5 000 à 10 000 places, selon des documents évoqués dans la presse.

Le nombre de personnes détenues par les autorités migratoires a déjà progressé ces derniers mois. Des estimations avancent plusieurs dizaines de milliers de migrants placés quotidiennement en détention administrative, dans l’attente d’une décision sur leur statut.

Dans ce dispositif, la détention reste présentée comme un outil central de gestion des flux. Elle permettrait, selon les autorités, de faciliter les expulsions et de limiter les remises en liberté en cours de procédure.

Une politique migratoire durcie

Depuis son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump a renforcé les mesures liées à l’immigration. Les priorités affichées portent sur le contrôle des frontières, l’accélération des expulsions comme nous l’avons rapporté précédemment dans nos articles et l’augmentation des capacités de détention.

De nouvelles orientations administratives ont élargi les catégories de personnes susceptibles d’être placées en détention, y compris dans certains cas des demandeurs d’asile ou des migrants en situation régulière en attente de traitement de leur dossier. Ce resserrement des règles s’accompagne d’un recours accru aux centres de rétention.

Ces projets suscitent des réactions contrastées. Des organisations de défense des droits humains alertent sur les conditions de détention et le risque de surpopulation. Elles évoquent des infrastructures déjà sous pression et dénoncent des conditions d’accueil parfois jugées insuffisantes.