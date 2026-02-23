USA : une femme accusée du meurtre de son ex et sa belle-fille de 15 ans

Deux vies fauchées en quelques minutes dans une maison de Ferguson. À l’arrivée de la police, une suspecte se trouvait encore sur place, rapidement interpellée.

Samedi soir, deux personnes ont été tuées par balles dans une habitation du nord de Ferguson. Une suspecte, retrouvée sur place, a été immédiatement interpellée. Vers 18h15, les secours interviennent après un appel signalant des coups de feu sur North Clay Avenue. À leur arrivée, deux victimes gisent dans le logement. Les tentatives de réanimation échouent. Une femme de 61 ans, Linda Hayden, résidente de Ferguson, est arrêtée à l’intérieur du domicile et placée en détention rapporte Yahoo.

Un ancien chef des pompiers et sa fille tués

Les victimes ont été identifiées : Henry Williams, ancien chef des pompiers de Berkeley, et sa fille Halayna, âgée de 15 ans. Selon les premiers éléments communiqués par la police, Linda Hayden aurait entretenu une relation passée avec Henry Williams. Les autorités évoquent un crime à caractère familial, sans que les circonstances exactes aient encore été établies. Le chef de la police de Ferguson, Troy Doyle, a salué le travail de ses équipes : agents de patrouille, enquêteurs criminels, aumôniers et chargé de communication ont tous contribué à une intervention rapide et coordonnée.

« Je tiens à remercier nos agents de patrouille, le service des enquêtes criminelles, l’unité d’identification du comté de Saint-Louis, nos aumôniers de police et notre responsable de l’information. Chacun a joué un rôle essentiel en intervenant rapidement, en apportant son soutien aux personnes touchées et en contribuant à faire progresser cette affaire de manière responsable. », a déclaré le chef de la police de Ferguson, Troy Doyle, dans le communiqué de presse

Une inculpation et une caution dissuasive

L’enquête avance vite. Les autorités ont inculpé Linda Hayden pour deux chefs de meurtre au premier degré, ainsi que pour des infractions liées à l’usage d’une arme à feu. La justice a fixé la caution à 2 millions de dollars, exigée en espèces. Aucun aménagement n’est prévu. Depuis son arrestation, la suspecte reste détenue au centre de détention du comté de Saint-Louis.

Les circonstances précises de la fusillade restent à éclaircir. Les enquêteurs doivent encore établir la chronologie des faits et le mobile exact. Une première comparution judiciaire pourrait intervenir dans les prochains jours.