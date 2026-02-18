Vinícius Jr : Kylian Mbappé appelle à bannir Gianluca Prestianni après des accusations de racisme

Kylian Mbappé a appelé à des sanctions après des accusations visant Gianluca Prestianni à l’issue d’un match de Ligue des champions. L’attaquant du Real Madrid a réagi à un incident impliquant son coéquipier Vinícius Jr., dénoncé comme un possible acte raciste.

L’attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, a estimé que le joueur de Benfica Gianluca Prestianni devrait être exclu de la Ligue des champions après des accusations de propos racistes visant Vinícius Júnior. Cette réaction intervient à l’issue du match remporté 1-0 par le club espagnol lors du barrage aller disputé mardi.

Une prise de position après des accusations contestées

Selon les informations rapportées par Reuters, l’international français considère que des mesures disciplinaires doivent être envisagées à la suite de cet incident. Les accusations portent sur des propos qui auraient été tenus par Gianluca Prestianni à l’encontre de Vinícius Jr. au cours de la rencontre.

Le joueur argentin a, de son côté, rejeté ces accusations, évoquant un malentendu. Il a affirmé que l’attaquant brésilien aurait mal interprété ses propos, sans reconnaître de comportement à caractère raciste.

Un incident signalé en pleine rencontre

L’épisode remonte à la rencontre de Ligue des champions entre le Real Madrid et Benfica. Vinícius Jr. aurait signalé les faits pendant le match, ce qui a conduit à une interruption temporaire de la rencontre et à l’activation du protocole prévu en cas de soupçons de comportement raciste.

Des joueurs madrilènes ont également fait part de leurs préoccupations auprès des officiels. L’arbitre n’aurait cependant pas entendu les propos incriminés, selon les éléments disponibles.

Les instances compétentes, notamment l’UEFA, doivent désormais examiner les rapports et déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une procédure disciplinaire. Aucune décision officielle n’a été annoncée à ce stade.