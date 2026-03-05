Afrique : Dangote investit 1 milliard $ pour renforcer sa capacité cimentière dans 7 pays

Le groupe Dangote Cement a conclu samedi 28 février, à Lagos, un accord d’un milliard de dollars avec la société chinoise Sinoma Engineering, spécialisée dans la conception et la construction d’usines cimentières. Le contrat porte sur 12 projets répartis dans sept pays africains, alliant construction de nouvelles installations et modernisation de sites existants.

Douze chantiers du Nigeria au Cameroun

Au Nigeria, pays siège du groupe et premier marché du continent pour le ciment, les travaux concerneront une nouvelle ligne de production intégrée assortie d’une unité de broyage dans le nord du pays, ainsi que des extensions sur les sites d’Itori, Apapa, Lekki, Port Harcourt et Onne. Ces pôles industriels concentrent une part significative de l’activité portuaire et manufacturière nigériane.

Hors du Nigeria, l’accord prévoit l’ouverture d’une nouvelle ligne de production en Éthiopie et le renforcement des capacités existantes en Zambie, au Zimbabwe, en Tanzanie, en Sierra Leone et au Cameroun. Ces marchés représentent des zones de croissance démographique et urbaine soutenue, où la demande en matériaux de construction progresse régulièrement.

Sinoma Engineering, filiale du groupe public chinois CNBM (China National Building Material), figure parmi les premiers constructeurs mondiaux de cimenteries. L’entreprise a déjà réalisé plusieurs projets industriels de grande envergure sur le continent africain.

Un cap fixé à 80 millions de tonnes d’ici 2030

Cet accord constitue une étape centrale de la stratégie que Dangote Cement a baptisée « Vision 2030 ». L’objectif affiché est de porter la capacité de production totale du groupe à 80 millions de tonnes par an, contre environ 51 millions de tonnes déclarées à fin 2023 selon les données publiées par la société à la Bourse de Lagos, où elle est cotée.

Aliko Dangote, fondateur et président du conglomérat Dangote Group, a déclaré lors de la cérémonie de signature que ces projets sont « essentiels » pour atteindre cet objectif de production annuel, ajoutant qu’ils permettront d’accroître les volumes d’exportation et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’ensemble des sites.

Homme le plus riche d’Afrique selon le classement Forbes, Aliko Dangote a bâti une part importante de sa fortune dans le ciment. Dangote Cement opère aujourd’hui dans dix pays africains et revendique le statut de premier producteur de ciment du continent par les volumes.

Un calendrier de livraison à préciser

Les modalités d’exécution du contrat — calendrier de livraison des différents chantiers, part respective des constructions neuves et des rénovations par pays — n’ont pas été rendues publiques à l’issue de la signature. Dangote Cement, dont l’exercice fiscal suit l’année civile, devrait apporter des précisions lors de la publication de ses résultats annuels 2024, attendue dans les prochaines semaines.