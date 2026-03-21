Afrique : les cinq pays qui ont le plus exporté vers les USA en 2025

Le rapport 2025 sur le commerce international des biens et services des États-Unis révèle une dynamique commerciale continue entre Washington et le continent africain. Les chiffres des exportations africaines vers le marché américain donnent un instantané de la compétitivité de certains pays face à une concurrence mondiale accrue. Parmi les plus grandes économies exportatrices vers les États-Unis, cinq nations africaines dominent le classement.

L’Égypte en tête des exportateurs africains

Selon le rapport, l’Égypte occupe la première place avec 776,1 millions de dollars d’exportations vers les États-Unis en 2025, se classant au 37e rang des exportateurs mondiaux. Ce résultat consolide la position du pays comme premier fournisseur africain du marché américain. Les exportations égyptiennes comprennent principalement des produits agricoles, des minéraux et des biens manufacturés.

Le Maroc suit avec 490,1 millions de dollars et un rang mondial de 44, solidifiant sa présence sur le marché américain par ses secteurs agricoles et agroalimentaires. L’Afrique du Sud complète le trio de tête avec 379,8 millions de dollars d’exportations et un classement mondial de 48.

Publicité

Les exportateurs secondaires

L’Angola se classe quatrième avec 293,6 millions de dollars et occupe le 56e rang du classement mondial. Les exportations angolaises sont dominées par le secteur énergétique, en particulier le pétrole brut, qui demeure un pilier de ses relations commerciales avec les États-Unis.

L’Éthiopie ferme le top cinq avec 235,0 millions de dollars d’exportations et un rang mondial de 60. Le pays a progressivement accru sa part de marché américain en diversifiant ses exportations au-delà des produits agricoles traditionnels.

Dynamique commerciale sous pression tarifaire

Ces cinq pays représentent collectivement plus de 2,1 milliards de dollars d’exportations vers les États-Unis en 2025. Leur performance reflète à la fois les avantages concurrentiels de certains secteurs et l’impact des arrangements commerciaux bilatéraux, notamment l’Accord sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA), qui bénéficie à plusieurs pays du continent.

L’évolution récente des tarifs douaniers américains, entrés en vigueur en avril 2025 pour certains partenaires commerciaux, pourrait influencer ces flux d’échanges dans les mois à venir, rendant la compétitivité tarifaire un facteur déterminant pour maintenir cette dynamique d’exportation.

Les cinq pays africains ayant le plus exporté vers les États-Unis en 2025