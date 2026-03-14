Afrique : Les endroits à ne pas manquer en 2026, selon TIME

TIME Magazine vient de publier son classement annuel des 100 plus grands endroits du monde. Sept destinations africaines y figurent, réparties en deux catégories distinctes : lieux d’hébergement et lieux à visiter. Un signal fort pour un continent en pleine transformation touristique.

Lieux d’hébergement : quand l’Afrique redéfinit le luxe

Le continent place cinq établissements dans la catégorie hébergement. Au Maroc, le Jnane Karwan à Marrakech s’impose comme l’une des adresses les plus remarquables du classement. En Afrique du Sud, le Camp de Masiya au Royal Malewane, niché dans le parc national Kruger, représente l’alliance entre nature sauvage et hospitalité haut de gamme. À Johannesburg, le Park Hyatt complète le tableau sud-africain.

Du côté de l’Afrique de l’Est, deux établissements retiennent l’attention. Au Kenya, le pavillon Suyian et ses environs, situés dans la réserve naturelle de Suyian, offrent une immersion rare dans la savane. Au Rwanda, Le Pinacle Kigali confirme l’ascension fulgurante de la capitale rwandaise comme destination premium sur le continent.

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Ce n’est pas un hasard. Depuis plusieurs années, des dirigeants africains ont placé le tourisme au rang de priorité économique nationale. Le Rwanda, sous l’impulsion de son gouvernement, a développé une stratégie cohérente autour du tourisme haut de gamme — avec des résultats visibles : selon le World Travel & Tourism Council, la contribution du secteur au PIB africain devrait dépasser 8,5% d’ici 2033.

Lieux à visiter : culture et gastronomie à l’honneur

La catégorie « lieux à visiter » met en avant deux entrées africaines aux profils très différents. Le Grand Musée Égyptien, au Caire, figure parmi les incontournables. Avec plus de 100 000 artefacts exposés, dont la collection complète de Toutânkhamon, ce complexe muséal est l’un des plus grands au monde consacrés à une seule civilisation.

L’autre entrée surprend davantage : Amura, un restaurant situé au Cap, en Afrique du Sud, s’impose dans le classement mondial aux côtés de sites patrimoniaux et d’infrastructures culturelles majeures. Sa présence illustre la montée en puissance de la scène gastronomique africaine, désormais reconnue à l’échelle internationale.

Ces deux sélections reflètent une réalité plus large : l’Afrique ne se vend plus uniquement sur ses paysages naturels. Elle construit une offre culturelle, architecturale et culinaire capable de rivaliser avec n’importe quelle destination mondiale.

Un continent qui s’installe dans la durée

Le classement complet de TIME Magazine est consultable sur le site du magazine. Il couvre 100 destinations réparties sur tous les continents, sélectionnées selon des critères d’originalité, de qualité et d’impact sur les voyageurs. La présence africaine dans ce classement 2026 devrait, selon les observateurs du secteur, accentuer l’intérêt des voyageurs internationaux pour des destinations encore sous-explorées — et renforcer les investissements privés dans l’hôtellerie et la culture sur le continent.

Lieux d’hébergement (5) :

Jnane Karwan – Marrakech, Maroc Camp de Masiya au Royal Malewane – Parc Kruger, Afrique du Sud Park Hyatt – Johannesburg, Afrique du Sud Pavillon Suyian – Réserve naturelle de Suyian, Kenya Le Pinacle Kigali – Kigali, Rwanda

Lieux à visiter (2) :