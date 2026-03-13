Arabie saoudite : 5 avions ravitailleurs américains endommagés après une frappe iranienne

Une frappe de missile iranien a endommagé cinq appareils KC-135 Stratotanker de l’US Air Force au sol sur la base aérienne Prince Sultan, à Al-Kharj, à environ 100 kilomètres au sud-est de Riyad. L’information a été rapportée vendredi par le Wall Street Journal, qui cite deux responsables américains. Les appareils sont en cours de réparation ; aucune victime n’est signalée.

La base Prince Sultan en Arabie Saoudite constitue le principal hub logistique de l’Opération Epic Fury, la campagne militaire américano-israélienne contre l’Iran lancée fin février. Des analyses d’images satellitaires publiées en amont du conflit y avaient recensé une concentration importante d’aéronefs de soutien, dont plusieurs dizaines de ravitailleurs.

Une capacité de ravitaillement sérieusement entamée

La frappe iranienne sur Prince Sultan porte à au moins sept le nombre de ravitailleurs américains immobilisés en quelques jours, en comptant les deux KC-135 perdus lors de la collision du 12 mars au-dessus de l’Irak occidental, selon le Wall Street Journal. L’un des deux appareils s’est écrasé, tuant les six membres de son équipage — la première perte d’un ravitailleur de l’US Air Force en treize ans.

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Face à la répétition des frappes sur le site, l’armée américaine a entrepris de redistribuer ses ravitailleurs vers d’autres bases de la région pour limiter leur exposition sur un même point fixe.

Un bilan humain qui s’alourdit

Depuis le lancement de l’Opération Epic Fury, le Pentagone fait état d’environ 140 militaires américains blessés, dont huit grièvement. Un sous-officier blessé lors d’une frappe sur Prince Sultan début mars est décédé le 8 mars, portant à sept le nombre de soldats américains tués depuis le début des opérations.

Le Pentagone n’a pas communiqué officiellement sur l’état des cinq KC-135 endommagés ni sur le délai estimé de leur remise en service.