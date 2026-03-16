Barrage Mondial 2026 : la FIFA sanctionne le Nigeria et la RDC pour infractions

La Fédération internationale de football association (FIFA) a infligé ce lundi 16 mars 2026 deux amendes aux instances nationales de football du Nigeria et de la République démocratique du Congo (RDC) pour des violations du Code disciplinaire observées lors de leur match de barrage qualificatif à la Coupe du Monde 2026, disputé le 16 novembre 2025 au Maroc.

Infractions disciplinaires lors du match de barrage

Le Nigeria Football Federation (NFF) et la Fédération congolaise de football ont été reconnus coupables de manquements liés au comportement de leurs supporters pendant cette rencontre décisive qui s’est terminée sur une victoire de la RDC aux tirs au but.

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Selon le rapport disciplinaire publié par la FIFA dans son aperçu des matchs de qualification pour le Mondial, les supporters nigérians auraient lancé des objets sur la pelouse, une infraction classée sous les articles 17 et 17.2.b du FIFA Disciplinary Code. Pour ce manquement à l’ordre et à la sécurité du match, la NFF a été condamnée à une amende de 1 000 francs suisses.

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Du côté de la RDC, des supporters ont été constatés en possession de pointeurs laser ou d’appareils électroniques similaires dirigés vers le terrain, ce qui contrevient à l’article 17.2.d du même code disciplinaire. Cette infraction a valu à la fédération congolaise une sanction plus lourde, à savoir une amende de 5 000 francs suisses.

Cadre du match et enjeux

La rencontre entre les Super Eagles du Nigeria et les Léopards de la RDC constituait la phase finale des barrages de la zone Confédération africaine de football (CAF) pour le Mondial 2026, organisé conjointement par le Canada, les États-Unis et le Mexique. Après un score de 1‑1 après le temps réglementaire, la RDC s’est imposée 4‑3 aux tirs au but et a obtenu sa place pour les barrages intercontinentaux, étape suivante vers la qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde.

Ce match avait été marqué par des tensions sur le terrain et autour, notamment un comportement jugé perturbateur de certains supporters des deux camps, qui a retenu l’attention de l’instance dirigeante du football mondial.

Les sanctions financières prononcées ce 16 mars ne modifient pas le résultat sportif du barrage. La RDC doit désormais affronter une équipe issue du match Jamaïque – Nouvelle‑Calédonie dans le cadre des barrages intercontinentaux programmés pour fin mars 2026, une dernière étape pour valider sa place au Mondial.