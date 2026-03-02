Bénin : ce qui est reproché au tiktokeur Alain Kenneth

Le créateur de contenus béninois Alain Kenneth Adjanohoun a quitté les locaux de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) ce lundi 2 mars 2026 à l’issue de sa présentation au procureur spécial. L’information est rapportée par BIP Radio. Le magistrat a opté pour une remise en liberté assortie d’une convocation, ce qui maintient la procédure judiciaire en cours.

L’affaire sera examinée le 6 avril 2026 devant la juridiction spécialisée. Le mis en cause répondra de faits qualifiés de harcèlement par voie électronique et de diffamation. D’après l’avocat des plaignants, la reconnaissance des faits et les excuses formulées par le tiktokeur ont pesé dans la décision de ne pas le placer sous mandat de dépôt. La plainte émane de Jessica Ahodjemin, connue sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme « Maman Dilara », et d’Hermann Degbegni.

L’interpellation d’Alain Kenneth remonte au 22 février 2026. Il avait été appréhendé par les agents du commissariat de Godomey avant d’être conduit, quelques jours plus tard, devant le procureur de la République près le tribunal d’Abomey-Calavi. Le dossier a ensuite été transmis à la CRIET, compétente pour connaître de ce type d’infractions.

La décision de le placer sous convocation lui permet de comparaître libre lors de l’audience, sans préjuger de l’issue du procès. L’examen du fond du dossier, prévu début avril, devra déterminer sa responsabilité dans les faits qui lui sont reprochés.