Bénin : Gernot Rohr évoque « un match très tendu » après la victoire contre le Libéria

Le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Bénin, Gernot Rohr, a livré son analyse après le succès de son équipe face au Libéria (1-0) ce vendredi 27 mars 2026 au stade Père-Jégo de Casablanca. Tout en saluant le résultat final, le technicien franco-allemand a décrit « un match très tendu, très agressif avec des adversaires qui voulaient eux aussi gagner ».

Une domination récompensée par la patience

Malgré une maîtrise territoriale des Guépards, la décision n’est intervenue qu’en fin de rencontre grâce à une réalisation de l’attaquant Tosin Aiyegun. Face à un bloc défensif regroupé, les partenaires de Steve Mounié ont dû multiplier les offensives pour trouver la faille.

Gernot Rohr a souligné la difficulté tactique imposée par le Lone Star : « Domination quand même de la part du Bénin mais difficile de marquer un but avec une défense en face très athlétique et un bon gardien il a fallu de la patience, de la persévérance. » L’encadrement technique a dû attendre les derniers instants pour voir ses consignes porter leurs fruits.

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La satisfaction liée aux nouveaux profils

Cette confrontation amicale a servi de laboratoire au staff béninois, qui a procédé à une large revue d’effectif avec sept à huit changements en cours de partie. L’intégration des jeunes joueurs et des nouveaux appelés a constitué l’un des points de satisfaction majeurs pour le sélectionneur.

« Les nouveaux joueurs ne m’ont pas déçu. Au contraire, Felipe Santos a apporté toute sa technique. Les autres ont pu le relayer, notamment Michel Boni, avec sa vitesse et sa jeunesse. », a précisé l’entraîneur. Au-delà de l’animation offensive, la solidité de l’arrière-garde a été érigée en priorité : « C’est une victoire importante, on a pas encaissé de but aussi, on tient beaucoup à la stabilité défensive.»

Un test de haut niveau face à la Guinée

Le groupe béninois reste mobilisé au Maroc pour la suite de cette fenêtre internationale. Les regards sont désormais tournés vers le prochain adversaire, le Syli National, un opposant jugé plus coriace par l’encadrement technique des Guépards.

Gernot Rohr projette déjà ses joueurs vers ce second défi : « La Guinée est mieux classée dans le classement FIFA on reste optimiste. » La rencontre entre le Bénin et la Guinée est programmée pour le mardi 31 mars 2026.