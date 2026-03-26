Bénin vs Liberia : Gernot Rohr fait le point sur la préparation des Guépards

Les Guépards du Bénin affronteront le Libéria ce vendredi dans le cadre des journées FIFA de mars 2026. Le sélectionneur Gernot Rohr a présenté une équipe affinée par l’intégration de trois nouveaux joueurs et mobilisée autour de principes tactiques clairs avant d’enchaîner un deuxième défi face à la Guinée le 31 mars au Maroc.

Une phase de préparation intensive au Maroc

La préparation des Guépards s’est déroulée dans des conditions optimales. Selon Rohr, « la préparation s’est bien passée dans de bonnes conditions » avec accès à des installations de haut niveau. Le sélectionneur a saisi l’occasion pour tester des renforts offensifs. Felipe Santos et Michel Boni intègrent le groupe, aux côtés de Saïd, meilleur buteur du championnat béninois. Cette intégration répondait à un objectif stratégique d’amélioration continue, selon le coach allemand.

Ces ajustements d’effectif interviennent dans un cadre de reconstruction pour l’équipe. Le Bénin avait échoué à se qualifier pour les barrages du Mondial 2026, éliminé à la dernière journée des éliminatoires le 14 octobre 2025 par une défaite 4-0 contre le Nigeria. Le sélectionneur envisage cette fenêtre FIFA comme un moment de transition avant les futurs rendez-vous continentaux.

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L’adversaire libérien, un défi technique

Rohr a analysé le profil du Libéria comme celui d’une formation de qualité. L’équipe libérienne compte dans ses rangs plusieurs joueurs évoluant en Europe, notamment en République tchèque avec le club du Slavia Prague, selon les informations du sélectionneur. Cette présence de joueurs issus des compétitions européennes impose à la sélection béninoise une préparation tactique rigoureuse.

Rohr anticipe une rencontre exigeante. « On se méfie d’autant plus qu’il y a des joueurs qui jouent au haut niveau », a précisé le coach, insistant sur la nécessité d’une bonne organisation défensive et une mobilisation collective.

Un retour au jeu béninois

Le sélectionneur a rappelé l’orientation tactique des Guépards autour de la combativité et de la solidité technique. Après cette fenêtre de préparation, il entend restaurer les principes ayant caractérisé les périodes fastes du Bénin. Le match contre le Libéria servira de test à cette application. Un deuxième test immédiat suivra face à la Guinée, avec l’objectif affiché de retrouver « le style de jeu basé sur une grande combativité mais aussi sur une bonne technique ».