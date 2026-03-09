Bénin : « Je me suis impliqué dans la campagne en faveur des UPR », Ahossi

Ancien troisième vice-président du parti Les Démocrates, Léon Basile Ahossi a déclaré avoir participé à la campagne électorale de l’Union progressiste le Renouveau lors des élections communales et législatives du 11 janvier 2026 au Bénin. L’ancien responsable du principal parti d’opposition l’a affirmé dimanche 8 mars 2026, tout en précisant qu’il n’est ni membre de ce parti ni affilié à la mouvance présidentielle.

Léon Basile Ahossi indique avoir apporté un appui actif à cette formation politique durant la campagne. « Je me suis impliqué activement dans la campagne en faveur des UPR », a-t-il déclaré, évoquant un engagement personnel motivé par des considérations locales et des relations politiques anciennes.

Un engagement lié à des alliances et à des rivalités locales

L’ancien dirigeant des Démocrates explique son choix par ses liens passés avec l’ancienne alliance politique Union fait la Nation, dont il dit avoir été membre. Selon lui, plusieurs de ses relations politiques se trouvent aujourd’hui dans les rangs de l’Union progressiste le Renouveau.

Dans sa commune d’origine, Athiémé, il indique avoir souhaité un changement d’équilibre politique au niveau local. L’ancien responsable politique affirme avoir pris position dans la compétition municipale pour tenter de faire battre les candidats du Bloc républicain.

Il explique s’être fixé deux objectifs pendant la campagne des communales : empêcher l’élection du candidat de ce parti dans la commune et faire battre le maire sortant dans son arrondissement. Selon lui, ces objectifs ont été atteints à l’issue du scrutin.

Une démission actée en décembre 2025

La prise de distance de Léon Basile Ahossi avec le parti Les Démocrates remonte à la fin de l’année 2025. En décembre, le comité permanent de la formation politique avait officiellement pris acte de sa démission.

Cette décision était intervenue après la désignation de Romuald Wadagni comme candidat de la mouvance présidentielle à l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026. Léon Basile Ahossi avait alors expliqué son départ par les relations personnelles qu’il entretenait avec la famille du candidat, évoquant notamment ses liens avec son père défunt, Nestor Wadagni.

Regard critique sur la situation interne des Démocrates

Interrogé sur les tensions internes ayant marqué la vie du parti d’opposition, l’ancien vice-président évoque des divergences politiques et personnelles qui auraient pesé sur son fonctionnement. Il estime que les relations conflictuelles entre certains responsables du parti et le chef de l’État Patrice Talon auraient fragilisé l’organisation.

Selon lui, ces tensions auraient contribué à des départs successifs de cadres et à des difficultés de fonctionnement au sein de la formation politique. Léon Basile Ahossi affirme avoir quitté le parti à la suite de désaccords internes, tout en indiquant qu’il souhaitait que la formation survive à ces crises.

Les déclarations de l’ancien responsable politique interviennent à quelques semaines de l’élection présidentielle prévue le 12 avril 2026, un scrutin organisé par la Commission électorale nationale autonome, chargée de la préparation et de la supervision des élections au Bénin.