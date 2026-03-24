Bénin : la CRIET ordonne une expertise médicale dans l’affaire Florence Kingbo

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a décidé, mardi 24 mars 2026, de soumettre la tiktokeuse Florence Kingbo à une expertise médicale. La juridiction a, dans le même temps, renvoyé l’examen du dossier au 2 juin 2026, dans l’attente des conclusions de cette évaluation. La décision a été rendue en audience publique, la Cour estimant nécessaire de disposer d’un avis médical avant de poursuivre l’analyse du fond du dossier.

Selon les termes de la décision, l’examen médical devra être réalisé au Centre Jacquot. Cette mesure vise à déterminer si la prévenue présente ou non des troubles mentaux susceptibles d’influer sur sa responsabilité pénale. La juridiction attend de cette expertise des éléments précis sur l’état psychique de Florence Kingbo au moment des faits qui lui sont reprochés.

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Les conclusions devront être versées au dossier avant la prochaine audience afin d’éclairer la formation de jugement. En droit pénal, l’établissement d’éventuels troubles mentaux peut avoir une incidence directe sur l’appréciation de la responsabilité de la personne poursuivie, notamment en cas d’altération ou d’abolition du discernement.

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Une procédure suspendue dans l’attente des résultats

Dans l’attente du rapport médical, la CRIET a décidé de suspendre l’examen du fond de l’affaire. Le renvoi au 2 juin 2026 fixe une échéance pour la production de l’expertise, condition préalable à la reprise des débats sur les faits. Cette étape procédurale s’inscrit dans le cadre des prérogatives de la juridiction, qui peut ordonner toute mesure d’instruction jugée utile à la manifestation de la vérité. Elle intervient alors que la Cour cherche à disposer d’une base complète pour statuer.

Lors de l’audience précédente, la prévenue avait pris une position distincte de celle de ses avocats en assumant publiquement les propos jugés outrageants à l’encontre du chef de l’État. Cette déclaration avait marqué les débats et renforcé la nécessité, pour la juridiction, de clarifier sa situation au plan médical.

Une décision attendue après le dépôt du rapport

La suite de la procédure dépendra des conclusions rendues par les spécialistes du Centre Jacquot. Ces éléments devront permettre à la Cour de déterminer si Florence Kingbo peut être jugée dans les conditions ordinaires ou si des dispositions spécifiques doivent être envisagées. Sauf nouvel incident, l’audience du 2 juin 2026 devrait permettre à la CRIET de reprendre l’examen du dossier à la lumière des résultats de l’expertise médicale.