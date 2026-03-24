Bénin : La GDIZ primée à Lagos pour son contenu local

La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) a été distinguée du prix « Local Content Champion of the Year » lors du West Africa Industrialisation, Manufacturing & Trade Summit & Exhibition (WA-IMT 2026), organisé du 3 au 5 mars 2026 à Lagos, au Nigeria. Cette récompense consacre les initiatives mises en œuvre pour renforcer l’intégration des acteurs locaux dans le développement industriel.

Attribuée dans le cadre de ce rendez-vous régional dédié à l’industrialisation et au commerce, la distinction met en avant des dispositifs favorisant l’utilisation de compétences nationales, l’implication des entreprises locales et la consolidation des capacités de production. La GDIZ est ainsi reconnue pour son modèle d’organisation industrielle axé sur la transformation locale et l’intégration progressive aux chaînes de valeur internationale.

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Une reconnaissance fondée sur l’intégration économique locale

Le prix « Local Content Champion of the Year » récompense les structures qui privilégient le recours aux ressources locales dans leurs activités industrielles. Dans le cas de la GDIZ, cette orientation se traduit par la participation de fournisseurs béninois à différents niveaux de la production, ainsi que par des mécanismes de montée en compétence de la main-d’œuvre.

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Les organisateurs du WA-IMT 2026 ont distingué les résultats obtenus en matière de développement industriel endogène. L’objectif poursuivi par ce type d’approche consiste à accroître la valeur ajoutée produite sur le territoire national, en limitant le recours aux intrants importés et en renforçant les capacités locales.

Une présence institutionnelle coordonnée

La participation du Bénin à cette rencontre régionale a mobilisé plusieurs structures publiques engagées dans la promotion économique. La délégation comprenait notamment la Société d’Investissement et de Promotion de l’Industrie (SIPI-BENIN S.A.), la Direction générale de l’Attractivité et de la Diplomatie économique du ministère des Affaires étrangères, ainsi que l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx).

Ces entités ont présenté aux participants les axes de la politique industrielle nationale et les opportunités d’investissement disponibles, en particulier au sein de la GDIZ. Cette présence conjointe visait à renforcer la visibilité du Bénin auprès des investisseurs et partenaires économiques de la sous-région.

Un levier pour la stratégie industrielle nationale

La distinction obtenue à Lagos intervient alors que le Bénin poursuit une politique de transformation structurelle de son économie, avec un accent sur l’industrialisation et la création d’emplois. La GDIZ constitue l’un des principaux instruments de cette stratégie, en regroupant des unités de transformation dans plusieurs filières industrielles.

Selon les orientations définies par les autorités béninoises, cette zone intégrée doit contribuer à augmenter la production locale et à positionner le pays comme un pôle industriel en Afrique de l’Ouest. Cette dynamique s’inscrit également dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), entrée en vigueur en 2021, qui vise à stimuler les échanges intra-africains. La reconnaissance attribuée à la GDIZ pourrait renforcer son attractivité auprès des investisseurs et accompagner les prochaines phases de développement industriel annoncées par les autorités béninoises.