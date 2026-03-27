Bénin : L’ambassade du Japon célèbre le 66ème anniversaire de l’Empereur Naruhito

L’ambassade du Japon au Bénin a célébré, jeudi 26 mars 2026 à Cotonou, le 66e anniversaire de l’empereur Naruhito, en présence de représentants des institutions béninoises, du corps diplomatique et d’organisations internationales. À cette occasion, l’ambassadeur du Japon près le Bénin, Uezono Hideki, a mis en avant le niveau de coopération entre les deux pays.

Dans son allocution, le diplomate japonais a rappelé que cette célébration intervenait après le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Japon et le Bénin, marqué en 2025 par plusieurs initiatives bilatérales. Il a également transmis les remerciements des autorités japonaises pour le message adressé par le président béninois Patrice Talon à l’occasion de cet anniversaire.

Des projets structurants au cœur du partenariat

L’ambassadeur a insisté sur les actions concrètes menées dans le cadre de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines des infrastructures, de l’amélioration des conditions de vie et du développement industriel. Il a évoqué la signature récente d’un accord de financement d’environ 28 milliards de FCFA pour un programme d’appui à la gouvernance économique et au secteur privé, conclu avec le ministre d’État Romuald Wadagni.

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Parmi les réalisations en cours, figure le projet de construction de l’échangeur du carrefour Vêdoko à Cotonou, dont la première phase a été lancée en octobre 2025. Le diplomate a également mentionné les interventions de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA) et l’engagement des volontaires japonais sur le terrain.

Dans le secteur énergétique, une centrale photovoltaïque de 25 mégawatts a été réalisée dans la commune de Pobè par Toyota Tsusho Corporation, avec le financement de la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC). Ce projet illustre l’orientation croissante du partenariat vers les énergies renouvelables.

Un volume de coopération évalué à plus de 100 milliards de FCFA

Prenant la parole au nom du ministre des Affaires étrangères, le représentant du gouvernement béninois a salué la qualité des relations entre les deux pays. Il a rappelé que le portefeuille actif de coopération s’élève à près de 208 millions de dollars, soit environ 116 milliards de FCFA.

Les interventions japonaises couvrent plusieurs secteurs, notamment les infrastructures, l’éducation, la santé, l’agriculture, l’accès à l’eau et la sécurité publique. Le projet de l’échangeur de Vêdoko, financé à plus de 16 milliards de FCFA pour sa première phase, est présenté comme l’un des plus emblématiques.

Le représentant du ministère a également évoqué le soutien apporté en matière de sécurité, avec des équipements et du matériel roulant destinés aux forces publiques, ainsi que les initiatives dans le domaine des énergies renouvelables, dont l’installation d’équipements solaires dans des établissements scolaires.

Une volonté d’élargir les échanges économiques

Au-delà des projets en cours, les autorités des deux pays ont exprimé leur volonté de renforcer les échanges économiques et les investissements. L’ambassadeur japonais a encouragé la présence des entreprises nippones au Bénin, citant notamment les activités dans les secteurs de l’automobile et de l’énergie.

Le représentant béninois a, de son côté, insisté sur la nécessité d’explorer de nouvelles opportunités, notamment dans l’innovation, la transformation industrielle et la formation des jeunes. Il a également souligné le rôle des volontaires japonais dans le rapprochement entre les populations.

La cérémonie a permis de réaffirmer l’engagement des deux États à consolider leur partenariat, dans un contexte international marqué par des enjeux de sécurité et de développement. Les prochaines étapes de cette coopération devraient porter sur l’intensification des investissements et l’approfondissement du dialogue économique entre les deux pays.