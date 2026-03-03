Bénin : L’avocat de « Maman Dilara » réagit après la libération d’Alain Kenneth

Le tiktokeur béninois Alain Kenneth Adjanohoun a été remis en liberté ce lundi 2 mars 2026 après sa présentation au procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). À l’issue de son audition devant cette juridiction spéciale, il a été placé sous convocation et comparaîtra le 6 avril 2026 pour répondre des faits qui lui sont reprochés.

Le créateur de contenus est poursuivi pour « harcèlement par voie électronique » et « diffamation » à l’encontre de deux utilisateurs béninois de TikTok : Jessica Ahodjemin, connue sous le pseudonyme « Maman Dilara », et Hermann Degbegni. Les faits concernent des propos diffusés sur le réseau social.

Interrogé par Bip Radio, l’avocat des plaignants, Me Ludovic Abgado, a précisé la nature des poursuites engagées. « Il est reproché à Monsieur Adjanohoun Alain Kenneth des faits de harcèlement par voie électronique et des faits de diffamation à l’endroit de mes clients », a-t-il déclaré.

Selon l’avocat, les propos incriminés ont circulé largement auprès des internautes béninois actifs sur TikTok et auraient porté atteinte à l’honneur et à la dignité de ses clients. Il indique également que le mis en cause a reconnu les faits et présenté des excuses peu après la diffusion des contenus, avant même le déclenchement formel de la plainte.

Publicité

Toujours d’après Me Abgado, cette attitude a influencé la position des plaignants au cours de l’enquête. Les excuses auraient été acceptées. La procédure se poursuit néanmoins devant la CRIET. L’affaire est inscrite au rôle de l’audience du 6 avril 2026, date à laquelle Alain Kenneth Adjanohoun devra comparaître.