Bénin : Les Chevaliers de la République apportent leur soutien à Wadagni

Le mouvement politique Les Chevaliers de la République a annoncé, mercredi 25 mars 2026 à Cotonou, son soutien à la candidature de Romuald Wadagni à l’élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. Cette prise de position a été exprimée lors d’une déclaration portée par Émile Kpoto, en présence des parrains du mouvement, Daniel Djagoué et Jean Noé Hodonou.

Au cours de cette déclaration, le mouvement a été rejoint par un groupe de dissidents du parti Les Démocrates, réunis sous l’appellation « Mouvement Les Indépendantistes », qui ont également annoncé leur ralliement au candidat.

Les Chevaliers de la République officialisent leur engagement

Dans leur déclaration, les responsables du mouvement ont affirmé leur choix en faveur de Romuald Wadagni, mettant en avant son rôle dans la conduite des réformes économiques et institutionnelles depuis 2016. Le mouvement indique vouloir s’impliquer activement dans la campagne électorale, avec un objectif de mobilisation en faveur du candidat. Il annonce également son intention de contribuer à la mise en œuvre du programme de société présenté pour le prochain mandat présidentiel. Cette prise de position s’inscrit dans une dynamique de soutien politique en cours à l’approche du scrutin, marqué par une multiplication des alliances et des déclarations publiques.

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Des dissidents du parti Les Démocrates rejoignent le mouvement

La sortie du mouvement Les Chevaliers de la République a été marqué le par une adhésion d’un groupe de personnes se présentant comme issus du parti Les Démocrates.Selon leur porte parole, Hodonou Pascal, le groupe affirme avoir pris la décision de se désengager de son parti politique originel à l’issue de consultations internes.

Leur choix de rallier la mouvance se justifie par la volonté de soutenir un projet de société du candidat Romuald Wadagni qu’il considère structuré et porteur pour le Bénin. Ils annoncent ainsi leur alignement sur la position des Chevaliers de la République, en appelant ses membres à soutenir la candidature de Romuald Wadagni lors de l’élection présidentielle.

Une recomposition politique à l’approche du scrutin

Ces ralliements interviennent dans un contexte de reconfiguration progressive du paysage politique béninois, à quelques semaines de l’élection présidentielle. Les mouvements et groupes politiques multiplient les repositionnements, en fonction des alliances et des orientations stratégiques. Le scrutin du 12 avril 2026 constitue la prochaine échéance majeure du calendrier électoral. Les différentes forces en présence poursuivent leurs activités de mobilisation, tandis que les soutiens annoncés pourraient influencer les dynamiques locales de campagne. Les Chevaliers de la République indiquent vouloir coordonner leurs actions sur le terrain dans les jours à venir, en vue de cette échéance électorale.