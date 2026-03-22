Bénin : L’Iajp met la célébration du 8 mars sous le signe du bien-être

Le personnel féminin de l’Institut des artisans de justice et de paix (Iajp/Co) a célébré en différé le vendredi 20 mars 2026 à Cotonou, la Journée internationale de la Femme, . L’activité s’est tenue sous la présidence du directeur de l’institution, Eric Aguénounon, en présence des agents et de plusieurs intervenants.

La rencontre a réuni agents féminins et masculins autour de communications axées sur la vie familiale et la santé, suivies d’une messe d’action de grâce. L’initiative vise à renforcer la cohésion interne et à aborder des préoccupations sociales touchant le personnel.

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Communications centrées sur la vie familiale et la santé

La première intervention a porté sur la dynamique du couple. Animée par le couple Assossou, elle a abordé les comportements favorisant l’équilibre conjugal. Les échanges se sont déroulés autour des principes concrets tels que le respect mutuel, le dialogue et la gestion des conflits au sein du foyer.

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Une seconde communication, destinée aux hommes de l’institution, a été assurée par l’urologue Michel Michael Agounkpè. Elle a porté sur les pathologies prostatiques. Le spécialiste a rappelé l’intérêt du dépistage précoce et d’un suivi médical régulier, en mettant l’accent sur les risques liés à une prise en charge tardive. Ces interventions ont donné lieu à des échanges directs avec les participants. Les questions ont porté sur les pratiques de prévention, les comportements à adopter au quotidien et les attitudes favorisant un meilleur équilibre personnel.

Une célébration religieuse axée sur la responsabilité individuelle

La journée s’est poursuivie par une messe d’action de grâce célébrée par Eric Aguénounon, assisté du père Hermann Agboffo. Dans son homélie, le directeur de l’Iajp/Co a appelé le personnel à accorder une attention particulière à leur vie personnelle et spirituelle.

« Nous devons cultiver une intimité profonde avec le Seigneur, qui demeure notre véritable protecteur », a-t-il déclaré. Il a également évoqué la vulnérabilité de la vie humaine, invitant chacun à adopter des comportements responsables, tant sur le plan sanitaire que relationnel.

Le responsable de l’institut a mis en avant des repères liés aux valeurs humaines. Il a évoqué l’importance de l’amour, de la paix intérieure et de la qualité des relations sociales, présentées comme des facteurs d’équilibre au quotidien. Il a encouragé les participants à privilégier la vérité dans leurs rapports et à accorder une attention à autrui dans leur environnement professionnel et familial.

Renforcement des liens au sein de l’institution

Les différentes activités ont favorisé la participation active du personnel. Les échanges ont permis de clarifier plusieurs préoccupations liées à la santé et à la vie de couple, avec des réponses apportées directement par les intervenants. La célébration s’est achevée par un moment de convivialité. Des agapes ont réuni les participants dans un cadre informel, favorisant les interactions entre les différents services de l’institution.

La Journée internationale de la femme est officiellement célébrée le 8 mars de chaque année, conformément aux Nations-unies. À l’Iajp/Co, son organisation en différé s’inscrit dans une logique interne de planification des activités. L’institution entend poursuivre ce type d’initiatives axées sur le bien-être du personnel et le renforcement de la cohésion professionnelle.