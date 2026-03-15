Bénin : Maurice Aïwanou, garde du corps de Talon, inhumé à Akodéha

Le garde du corps du président de la République du Bénin, Bessan Maurice Aïwanou, a été inhumé samedi 14 mars 2026 dans sa localité natale d’Akodéha. Il a été conduit à sa dernière demeure dans sa 44ᵉ année à l’issue d’une cérémonie marquée par la présence de personnalités politico-administratives, de proches et de collègues venus lui rendre un dernier hommage.

Les obsèques se sont déroulées dans la maison familiale du défunt à Akodéha, où parents, amis et membres des forces de sécurité se sont réunis pour saluer sa mémoire. La cérémonie s’est tenue dans un climat de recueillement, ponctué par les honneurs militaires rendus au disparu.

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Décoration à titre posthume

Au cours des obsèques, Bessan Maurice Aïwanou a été décoré à titre posthume pour les services rendus à la Nation. Cette distinction a été accompagnée des honneurs militaires traditionnellement accordés aux membres des forces de défense et de sécurité décédés après avoir servi l’État.

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La présence de plusieurs autorités politico-administratives à la cérémonie témoigne de l’importance accordée à la disparition de cet agent de sécurité, qui exerçait au sein du dispositif chargé de la protection du chef de l’État. Le protocole militaire observé lors de l’inhumation s’inscrit dans les usages appliqués aux personnels des forces armées et des unités de sécurité ayant accompli leur mission au service de la République.

Hommages de proches et collègues

Durant la cérémonie funéraire, proches et collègues du défunt ont évoqué le parcours professionnel de l’agent de sécurité. Ceux qui ont travaillé à ses côtés ont rappelé son engagement dans les missions qui lui étaient confiées.

Dans les témoignages recueillis sur place, plusieurs intervenants ont évoqué un homme reconnu pour sa loyauté, son sens du devoir et son professionnalisme dans l’exercice de ses fonctions au sein du dispositif de sécurité présidentielle. La disparition de Bessan Maurice Aïwanou laisse derrière lui une famille, des proches ainsi que des collègues qui ont partagé avec lui les responsabilités liées aux missions de sécurité.

Un membre du dispositif de sécurité présidentielle

Les gardes du corps affectés à la protection du président de la République appartiennent aux unités spécialisées chargées d’assurer la sécurité rapprochée des hautes autorités de l’État. Leur mission consiste notamment à garantir la protection du chef de l’État lors de ses déplacements et dans l’exercice de ses fonctions officielles. Ces agents reçoivent une formation spécifique adaptée aux exigences de la protection rapprochée et interviennent dans des dispositifs coordonnés avec les autres forces de sécurité.

L’inhumation de Bessan Maurice Aïwanou à Akodéha marque ainsi la dernière étape des hommages rendus à ce membre du dispositif de sécurité présidentielle, salué par ses proches et ses collègues pour les services accomplis au cours de sa carrière.