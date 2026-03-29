Bénin : Michel Sodjinou s’explique sur le retrait de son parrainage aux Démocrates

Le député Michel Sodjinou a justifié lors d’une rencontre, sa décision de retirer son parrainage au parti Les Démocrates en octobre 2025, acte qui a entraîné l’inéligibilité de la formation politique pour l’élection présidentielle de 2026. Dans les propos relayés sur la toile, samedi 28 mars 2026, le parlementaire a détaillé les griefs qui l’ont poussé à cette rupture.

Sodjinou affirme avoir alerté, dès le 22 juillet 2025, l’ancien leader de la formation, l’ex-président béninois Thomas Boni Yayi. « Le 22 juillet 2025, je me suis porté personnellement au domicile de M. Boni Yayi pour lui dire que lorsque l’heure va sonner pour le retrait des parrainages, je ne pense pas lui remettre le mien », confie le député.

Des demandes d’aide restées sans réponse

Le parlementaire énumère les raisons de son mécontentement : l’absence de soutien du leadership pour restaurer sa crédibilité dans sa circonscription, notamment face aux tensions avec ses coordonnateurs communaux. « Pendant longtemps, je l’ai sollicité pour rétablir ma notoriété dans ma circonscription, compte tenu des difficultés que j’avais avec mes coordonnateurs communaux. Il n’a jamais réagi, il ne s’est jamais décidé à régler le problème », déclare Sodjinou, qui reconnaît que d’autres élus partageaient ses préoccupations sans oser les exprimer.

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« N’importe qui à ma place ferait exactement ce que j’ai fait et pire », ajoute-t-il. Il insiste sur son engagement : « Quand je prends ma décision je vais jusqu’au bout. »

L’exécution de la rupture

Le retrait de parrainage se déroule dans des conditions révélatrices des tensions. Sodjinou refuse de revenir au siège du parti dans le bus organisé. « Je ne suis pas retourné au siège dans le bus qui nous avait transporté. C’est depuis ce jour là normalement qu’on devrait se démarquer de tout ça », explique-t-il. Il se rend à la CENA — l’organe chargé de valider les candidatures — à bord de son propre véhicule pour récupérer formellement son parrainage.

Les conséquences pour la formation politique

Le retrait de Sodjinou réduit le parti à 27 fiches de parrainage valides, nombre insuffisant pour participer au scrutin présidentiel. L’invalidation de cette 28e fiche a également provoqué le départ de six députés du groupe parlementaire, signalant une fracturation majeure au sein de la principale formation d’opposition du pays. Le parti Les Démocrates, s’est trouvé ainsi exclu de la course à la présidence pour 2026, quelques mois avant le scrutin.