Bénin : Paul Hounkpè promet la suppression de l’appellation « AME »

Le candidat à la présidentielle, Paul Hounkpè, et son colistier Hounwanou ont présenté leur projet de société ce vendredi 27 mars 2026 au Chant d’Oiseaux, à Cotonou. Cette présentation intervient en pleine campagne électorale en vue du scrutin du 12 avril prochain.

Porté par la Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), le duo a exposé devant ses militants et sympathisants les grandes orientations de son programme, quelques jours après la publication du document intitulé « Rebâtir ensemble la fierté béninoise ».

Une présentation publique après la diffusion du document

Selon les éléments communiqués par l’équipe de campagne, le projet de société avait été rendu public le 24 mars 2026. La rencontre du Chant d’Oiseaux marque sa première présentation officielle devant un public.

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Le document, structuré en plusieurs axes, propose un diagnostic des difficultés économiques et sociales du pays. Il avance des mesures visant à réorganiser l’action publique et à restaurer la confiance entre les institutions et les citoyens, selon les responsables de la FCBE. La cérémonie s’inscrit dans la séquence de campagne ouverte après la validation des candidatures par les instances compétentes.

Des orientations axées sur la réforme sociale

Au cours de son intervention, Paul Hounkpè a défendu une approche orientée vers des réformes structurelles. Parmi les propositions évoquées figure la suppression de l’appellation AME. « Il n’existera plus la dénomination honteuse de AME », a-t-il indiqué. Pour celles et ceux qui prédisent l’issue de l’élection, il se veut rassurant et clair. « Le match n’est pas plié. Ce n’est pas un match amical », a-t-il déclaré devant les participants. D’autres axes du programme portent sur la gouvernance, l’économie et les politiques sociales, avec l’objectif annoncé de rétablir un lien de confiance entre l’État et la population.

Une campagne qui s’intensifie

La présentation du projet de société du duo Hounkpè–Hounwanou intervient après celle du candidat Romuald Wadagni, organisée quelques jours plus tôt à Cotonou. La campagne électorale se poursuit ainsi avec la multiplication des activités de terrain et des rencontres avec les électeurs.

Le calendrier électoral encadré par la Commission électorale nationale autonome prévoit la tenue du scrutin présidentiel le 12 avril 2026. Les candidats disposent d’une période limitée pour présenter leurs programmes et convaincre les électeurs sur l’ensemble du territoire national.

Les prochaines étapes de la campagne du duo de la FCBE devraient inclure des déplacements dans plusieurs départements, avant la clôture officielle de la campagne fixée à la veille du scrutin.