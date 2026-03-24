Blessure de Mbappé : les révélations explosives de l'ex-nutritionniste du Real Madrid

Itziar Gonzalez, ancienne nutritionniste qui a travaillé au Real Madrid, a dénoncé mardi 24 mars sur Instagram les dysfonctionnements majeurs du club merengue, en particulier la gestion de la blessure au genou de Kylian Mbappé. Engagée pour améliorer l’alimentation des joueurs, elle a quitté le club après avoir affronté l’hostilité des équipes médicales qui auraient découragé les athlètes de suivre ses recommandations.

Un diagnostic manqué au Real Madrid

Mbappé a dû se rendre à Paris auprès du docteur Bertrand Sonnery-Cottet pour obtenir le bon diagnostic de sa blessure au genou. Selon les informations circulant dans le milieu du football, le staff médical du Real aurait examiné le mauvais genou du capitaine français, ce qui a prolongé une prise en charge inadéquate et retardé sa récupération de plusieurs semaines.

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Le capitaine des Bleus a confirmé cette semaine que seuls les examens effectués à Paris lui ont permis d’identifier précisément la source de ses douleurs et de débuter un traitement approprié. Cette situation soulève des questions sur la compétence et l’organisation du service médical madrilène, alors que le club joue un rôle majeur dans la carrière de l’un des meilleurs joueurs.

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Culture interne défaillante

Gonzalez a critiqué la composition du staff du Real, affirmant que certains membres « ont obtenu leur poste grâce à leurs relations » plutôt que selon leurs compétences. Elle a notamment dénoncé le recours à ChatGPT pour prescrire des compléments alimentaires, une pratique qu’elle juge dangereuse pour la santé des athlètes.

Remerciée en fin d’année dernière, la nutritionniste avait déposé plainte en décembre 2025 pour faire entendre ses doléances. Elle utilise la polémique entourant Mbappé pour réclamer des postes basés sur la qualification plutôt que sur les affinités personnelles, déclarant : « Merci, Kylian. Espérons qu’on trouvera des personnes compétentes et bien formées, plutôt que des narcissiques ignorants ». Ces révélations soulignent des tensions structurelles au sein de l’institution merengue, à un moment où Mbappé cherche à se relancer après sa blessure.