CAN 2025 : la réaction choc de la CAF aux accusations de corruption visant Motsepe

La Confédération africaine de football (CAF) a répondu aux accusations de corruption visant son président Patrice Motsepe le 21 mars, deux jours après que le gouvernement sénégalais ait sollicité une enquête internationale. Les soupçons ont émergé suite à la décision de la CAF d’attribuer le titre de champion d’Afrique 2025 au Maroc, retirant le trophée au Sénégal qui l’avait remporté sur le terrain deux mois plus tôt par un score de 1-0 après prolongations.

Luxolo September, responsable de la communication et des médias de la CAF, s’est chargé de contester les allégations sur le réseau social X. Il a déclaré que Motsepe n’avait jamais accepté le moindre versement de l’instance continentale ni de la FIFA au cours de ses six années à la tête de l’organisation. « Personne ne peut acheter Motsepe. Il a fait un don de 10 millions de dollars à la CAF et n’a pas touché un centime », a affirmé le responsable.

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Un engagement financier personnel de la CAF

Selon September, le président de la CAF finance lui-même ses déplacements, son hébergement et tous ses frais opérationnels. Le don initial de 10 millions de dollars, versé lors de son arrivée à la tête de l’instance, constitue un engagement personnel sans attente de retour financier. Cette posture contracte fortement avec les pratiques habituelles des dirigeants du football africain, selon le responsable de communication.

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September a renforcé son argumentaire en questionnant la logique des accusations : « Nous devrions avoir confiance en l’incorruptibilité de certains dirigeants. Il est probablement le seul dirigeant de football actuel à ne pas accepter un centime du monde du football. Alors pourquoi quelqu’un chercherait-il à l’acheter, et à quel prix ? »

La controverse CAN en arrière-plan

La controverse porte sur une décision prise le 17 mars par le jury d’appel de la CAF. Après le retrait temporaire de l’équipe sénégalaise du terrain lors des prolongations, arbitré par une décision polémique du jury, la fédération sénégalaise conteste l’homologation d’un forfait convertissant la défaite en victoire marocaine 3-0.

Le Sénégal dispose d’un délai de dix jours à compter du verdict de la CAF pour déposer un recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne. Cette procédure demeure l’étape suivante dans la contestation de la décision de la CAF.