CAN 2025 : Motsepe défend l'impartialité de la CAF après le sacre du Maroc (vidéo)

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, s’est exprimé mercredi 18 mars 2026 pour justifier le processus ayant conduit à l’attribution du titre de champion d’Afrique au Maroc. Cette prise de position intervient après la décision du jury d’appel qui a déclaré le Sénégal forfait lors de la finale du 18 janvier.

Une finale controversée

La finale de la CAN 2025, disputée le 18 janvier 2026 entre le Sénégal et le Maroc, a été remportée par le Sénégal 1-0 en prolongation. Cependant, dans le temps additionnel, un pénalty a été accordé au Maroc juste après qu’un but sénégalais ait été refusé, provoquant le départ du terrain d’une partie des joueurs sénégalais. La CAF a jugé ce comportement comme une infraction aux règlements et a déclaré le Sénégal perdant et forfait 3-0 sur tapis vert, attribuant ainsi le titre au Maroc.

Le cadre des décisions judiciaires

Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de la CAF, Motsepe a insisté sur l’indépendance des organes judiciaires de l’instance. Sans se prononcer directement sur le contenu du verdict, Motsepe a souligné le cadre dans lequel les décisions ont été prises. Le président de la CAF a rappelé que ces instances sont composées de « juges et d’avocats parmi les plus respectés du continent », choisis à travers un processus impliquant les 54 associations membres de la CAF.

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Il a ajouté que des mesures avaient déjà été mises en œuvre pour corriger les dysfonctionnements constatés lors de la finale, avec pour objectif de garantir des décisions perçues comme « justes, intègres et impartiales » par tous les acteurs du football africain.

Les droits des fédérations en recours

Le président de la CAF a également rappelé que chaque fédération dispose de voies de recours pour contester les verdicts. « Chaque pays a le droit de défendre ses intérêts« , a-t-il insisté, en évoquant la possibilité de saisir les niveaux supérieurs des instances compétentes.

Le Sénégal dispose de dix jours à compter de la décision du jury d’appel pour soumettre un recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), conformément aux statuts de la CAF. Cette procédure constitue le dernier recours avant une éventuelle révision de l’attribution du titre continental.