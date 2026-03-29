CAN 2025: pour Motsepe, la finale ne doit pas diviser le football africain

Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football (CAF), a appelé, dimanche 29 mars 2026 au Caire, à dépasser la controverse entourant le dénouement de la CAN 2025. Le patron du football africain s’exprimait lors d’une réunion du comité exécutif de la CAF tenue en Égypte, quelques jours après la décision fracassante de la commission d’appel de l’instance continentale.

Le 17 mars dernier, cette commission avait inversé le résultat de la finale disputée le 18 janvier au Maroc. Le Sénégal, vainqueur 1-0 après prolongation, a vu son titre annulé. La CAF a accordé le trophée au Maroc sur tapis vert (3-0), sanctionnant le comportement de la délégation sénégalaise qui avait quitté le terrain pendant environ vingt minutes dans le dernier acte de la partie. Cette décision reposait sur les articles 82 et 84 du règlement du tournoi.

Un message d’unité adressé aux deux nations

Face aux tensions générées par ce revirement, Motsepe a adressé un plaidoyer pour la cohésion continentale. « Mon message, c’est : nous sommes avec vous, on vous soutient. Nous sommes tous Africains. Beaucoup de Sénégalais vivent au Maroc. J’ai dit le même message aux Marocains. On ne va pas se servir du football pour diviser les gens, cela doit rassembler », a déclaré le président de la CAF. Il a annoncé son intention de se rendre au Sénégal dans les semaines à venir pour rencontrer les dirigeants du football sénégalais.

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Impressionné par l’ambiance créée par les supporters sénégalais au Maroc durant le tournoi, Motsepe a insisté sur le rôle fédérateur du football africain. Il a exhorté le continent à progresser : « On doit passer à autre chose. On doit continuer à travailler pour développer le football africain. On doit supporter chaque nation qui va disputer la Coupe du monde ».

Réaffirmation de l’équité et du respect des procédures

Interrogé sur ses relations avec le Maroc et les accusations implicites de partialité, Motsepe a réaffirmé son engagement envers un traitement impartial. « Notre engagement envers une tolérance zéro pour la corruption a été reconnu et récompensé par les nombreux sponsors et partenaires que nous avons gagnés. Ce qui n’est pas non plus négociable, c’est notre engagement et notre détermination à traiter chaque association membre de manière égale et équitable. En aucun cas, une association membre ne sera traitée préférentiellement ou privilégiée par rapport à toute autre association membre », a-t-il assuré.

Concernant la procédure engagée devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), Motsepe a précisé : « Quelque soit la décision du TAS, nous la respecterons ». Le verdict de cette instance internationale devrait trancher le litige dans les semaines à venir.