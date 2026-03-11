Comment Karine Buisset, Française de l'Unicef saluée par Macron, a été tuée par un drone à Goma

Karine Buisset, ressortissante française et employée du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) en République démocratique du Congo, a été tuée dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 mars 2026 lors d’une frappe de drone sur un quartier résidentiel de Goma, capitale provinciale du Nord-Kivu. Le président français Emmanuel Macron a annoncé son décès sur X dans la matinée, adressant « le soutien et l’émotion de la Nation » à sa famille et à ses proches.

Une frappe à l’aube dans un immeuble d’habitation

L’explosion s’est produite vers 4h05 du matin dans le quartier Himbi, non loin de la résidence de l’ancien président congolais Joseph Kabila. Le drone a touché un appartement loué par une certaine Christine Guinot, absente au moment des faits. Karine Buisset s’y trouvait et n’a pas survécu à l’impact. Le bilan provisoire fait état de trois morts au total, selon MediaCongo Press. Le responsable sécurité de l’Unicef RDC s’est rendu sur place dès les premières heures pour coordonner l’intervention.

L’origine de la frappe non établie, les FARDC silencieuses

L’AFC/M23 a attribué l’attaque aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), accusant Kinshasa de frapper délibérément des zones civiles densément peuplées. Selon le porte-parole du mouvement Lawrence Kanyuka, cité par Grands Lacs News, la frappe constituerait « une provocation intolérable visant une zone urbaine densément peuplée. » Les FARDC n’ont formulé aucune revendication ni commentaire officiel à cette heure. L’origine exacte du drone n’a pas été confirmée de façon indépendante.

Des responsables de l’AFC/M23 ont affirmé que la frappe aurait visé plusieurs de leurs dirigeants présents dans le secteur, dont Corneille Nangaa et Sultani Makenga. Ces affirmations n’ont pas été vérifiées par une source indépendante.

Macron appelle au respect du droit humanitaire

Sur X, Emmanuel Macron a condamné le drame sans désigner de responsable, appelant « au respect du droit humanitaire et des personnels qui sont sur place et qui s’engagent pour sauver des vies. » La mort de Karine Buisset intervient trois jours après la conférence internationale de Paris sur la crise humanitaire en RDC, coorganisée par la France et le Togo, au cours de laquelle l’Unicef avait alerté sur la situation de plus de douze millions d’enfants dépendant de l’aide humanitaire dans la région des Grands Lacs.

Le Conseil de sécurité de l’ONU doit se réunir dans les prochains jours pour examiner la situation dans l’est de la RDC, où plusieurs cessez-le-feu successifs n’ont pas résisté à la reprise des combats entre les FARDC et l’AFC/M23.